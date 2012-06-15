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"أموال القاصرين" توقع اتفاقية مع شركة "علم" لتقديم خدمات "فاز"

لتنفيذ أعمال مشتركة بمجال تقنية المعلومات لصالح المشمولين بنظام الهيئة

برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وقع رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا والرئيس التنفيذي لشركة "علم" الدكتور عبدالرحمن الجضعي، اتفاقية خدمات "فاز"، يوم الخميس 10 شوال1440هـ الموافق 13 يونيو 2019م، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، وعدد من المسؤولين من الهيئة.

وفي التفاصيل، تأتي هذه الاتفاقية من أجل تقديم خدمات متكاملة للهيئة تحت مسمى "فاز"، وحلول تقنية وتنفيذ أعمال مشتركة في مجال الخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات لخدمات متطورة للمشمولين بنظام الهيئة، وخدمات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والخاصة.

وأشاد "آل الشيخ" بالتعاون مع شركة "علم" بهذه الاتفاقية التي تسمح بخدمات رقمية متنوعة في المجالات التقنية والربط الإلكتروني والإجراءات التي تسهم في تطوير العمل بالأنظمة المتبعة في الهيئة، سعياً لتحسين خدمات الهيئة على أعلى مستوى من الدقة والمهنية وفق متطلبات رؤية المملكة 2030م.

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"أموال القاصرين" توقع اتفاقية مع شركة "علم" لتقديم خدمات "فاز"
سبق

برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وقع رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا والرئيس التنفيذي لشركة "علم" الدكتور عبدالرحمن الجضعي، اتفاقية خدمات "فاز"، يوم الخميس 10 شوال1440هـ الموافق 13 يونيو 2019م، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، وعدد من المسؤولين من الهيئة.

وفي التفاصيل، تأتي هذه الاتفاقية من أجل تقديم خدمات متكاملة للهيئة تحت مسمى "فاز"، وحلول تقنية وتنفيذ أعمال مشتركة في مجال الخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات لخدمات متطورة للمشمولين بنظام الهيئة، وخدمات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والخاصة.

وأشاد "آل الشيخ" بالتعاون مع شركة "علم" بهذه الاتفاقية التي تسمح بخدمات رقمية متنوعة في المجالات التقنية والربط الإلكتروني والإجراءات التي تسهم في تطوير العمل بالأنظمة المتبعة في الهيئة، سعياً لتحسين خدمات الهيئة على أعلى مستوى من الدقة والمهنية وفق متطلبات رؤية المملكة 2030م.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
11:35 PM

"أموال القاصرين" توقع اتفاقية مع شركة "علم" لتقديم خدمات "فاز"

لتنفيذ أعمال مشتركة بمجال تقنية المعلومات لصالح المشمولين بنظام الهيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وقع رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا والرئيس التنفيذي لشركة "علم" الدكتور عبدالرحمن الجضعي، اتفاقية خدمات "فاز"، يوم الخميس 10 شوال1440هـ الموافق 13 يونيو 2019م، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، وعدد من المسؤولين من الهيئة.

وفي التفاصيل، تأتي هذه الاتفاقية من أجل تقديم خدمات متكاملة للهيئة تحت مسمى "فاز"، وحلول تقنية وتنفيذ أعمال مشتركة في مجال الخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات لخدمات متطورة للمشمولين بنظام الهيئة، وخدمات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والخاصة.

وأشاد "آل الشيخ" بالتعاون مع شركة "علم" بهذه الاتفاقية التي تسمح بخدمات رقمية متنوعة في المجالات التقنية والربط الإلكتروني والإجراءات التي تسهم في تطوير العمل بالأنظمة المتبعة في الهيئة، سعياً لتحسين خدمات الهيئة على أعلى مستوى من الدقة والمهنية وفق متطلبات رؤية المملكة 2030م.

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