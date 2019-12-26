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مركز العيادات البيطرية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يباشر700 حالة

قدم إرشادات بيطرية وأدوية علاجية لإبل الملاك المشاركين والموجودين

باشر مركز العيادات البيطرية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، في نسخته الرابعة، ٧٠٠ حالة مرضية، وأجرى عمليات جراحية متعددة، وقدم إرشادات بيطرية.

وأجرى المركز، منذ وجوده بالمهرجان هذا العام، أكثر من ٤٠ عملية جراحية، شملت قطع "هدارة"، و"كسر فك"، و"عسر ولادة"، وعمليات جروح متفرقة، كما باشر ٧٠٠ حالة مرضية للإبل داخل المركز وخارجه، وقدم إرشادات بيطرية، وأدوية علاجية لإبل الملاك المشاركين والموجودين بالمهرجان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فوزان الماضي إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز ضم جميع الجهات الحكومية؛ لأجل العمل التكاملي، والجميع يباشر مهام عمله لتقديم خدماته بالمهرجان لمرتاديه.

وقال "الماضي": من ضمن الجهات الحكومية الموجودة بالمهرجان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي أوجدت جميع الطواقم الطبية المتمرسة، لخدمة الإبل الموجودة بالمهرجان؛ لمباشرة أي حالة طارئة، كذلك عند دخول الإبل للمنافسة يتم مباشرة الحالات المعدية -إنْ وجدت- ليتم منعها في الحال، واستبعادها لحماية الإبل السليمة من أي مرض معدٍّ.

وأضاف: تباشر فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة الموجودة بالمهرجان، إبل الملاك الموجودين بالمهرجان؛ لتلبية طلباتهم، ومباشرة الحالات التي تستدعي العلاج التي تنطلق من المركز البيطري الذي هيَّأه نادي الإبل لفرق وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل مركز العيادات البيطرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز العيادات البيطرية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يباشر700 حالة
سبق

باشر مركز العيادات البيطرية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، في نسخته الرابعة، ٧٠٠ حالة مرضية، وأجرى عمليات جراحية متعددة، وقدم إرشادات بيطرية.

وأجرى المركز، منذ وجوده بالمهرجان هذا العام، أكثر من ٤٠ عملية جراحية، شملت قطع "هدارة"، و"كسر فك"، و"عسر ولادة"، وعمليات جروح متفرقة، كما باشر ٧٠٠ حالة مرضية للإبل داخل المركز وخارجه، وقدم إرشادات بيطرية، وأدوية علاجية لإبل الملاك المشاركين والموجودين بالمهرجان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فوزان الماضي إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز ضم جميع الجهات الحكومية؛ لأجل العمل التكاملي، والجميع يباشر مهام عمله لتقديم خدماته بالمهرجان لمرتاديه.

وقال "الماضي": من ضمن الجهات الحكومية الموجودة بالمهرجان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي أوجدت جميع الطواقم الطبية المتمرسة، لخدمة الإبل الموجودة بالمهرجان؛ لمباشرة أي حالة طارئة، كذلك عند دخول الإبل للمنافسة يتم مباشرة الحالات المعدية -إنْ وجدت- ليتم منعها في الحال، واستبعادها لحماية الإبل السليمة من أي مرض معدٍّ.

وأضاف: تباشر فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة الموجودة بالمهرجان، إبل الملاك الموجودين بالمهرجان؛ لتلبية طلباتهم، ومباشرة الحالات التي تستدعي العلاج التي تنطلق من المركز البيطري الذي هيَّأه نادي الإبل لفرق وزارة البيئة والمياه والزراعة.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
01:38 PM

مركز العيادات البيطرية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يباشر700 حالة

قدم إرشادات بيطرية وأدوية علاجية لإبل الملاك المشاركين والموجودين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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باشر مركز العيادات البيطرية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، في نسخته الرابعة، ٧٠٠ حالة مرضية، وأجرى عمليات جراحية متعددة، وقدم إرشادات بيطرية.

وأجرى المركز، منذ وجوده بالمهرجان هذا العام، أكثر من ٤٠ عملية جراحية، شملت قطع "هدارة"، و"كسر فك"، و"عسر ولادة"، وعمليات جروح متفرقة، كما باشر ٧٠٠ حالة مرضية للإبل داخل المركز وخارجه، وقدم إرشادات بيطرية، وأدوية علاجية لإبل الملاك المشاركين والموجودين بالمهرجان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فوزان الماضي إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز ضم جميع الجهات الحكومية؛ لأجل العمل التكاملي، والجميع يباشر مهام عمله لتقديم خدماته بالمهرجان لمرتاديه.

وقال "الماضي": من ضمن الجهات الحكومية الموجودة بالمهرجان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي أوجدت جميع الطواقم الطبية المتمرسة، لخدمة الإبل الموجودة بالمهرجان؛ لمباشرة أي حالة طارئة، كذلك عند دخول الإبل للمنافسة يتم مباشرة الحالات المعدية -إنْ وجدت- ليتم منعها في الحال، واستبعادها لحماية الإبل السليمة من أي مرض معدٍّ.

وأضاف: تباشر فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة الموجودة بالمهرجان، إبل الملاك الموجودين بالمهرجان؛ لتلبية طلباتهم، ومباشرة الحالات التي تستدعي العلاج التي تنطلق من المركز البيطري الذي هيَّأه نادي الإبل لفرق وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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