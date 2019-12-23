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الشباب يستضيف الشرطة العراقي في انطلاق ربع نهائي العربية

تنطلق الاثنين، أولى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، والتي تجمع بين فريقي الشباب السعودي والشرطة العراقي على استاد الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بمدينة الرياض.

ويسعى الشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مباراة العودة المرتقبة أمام الشرطة، بينما يأمل لاعبو الشرطة في العودة إلى الديار بأفضل نتيجة ممكنة، خوفًا من الدخول في حسابات معقدة في لقاء الإياب المقرر له في الـ 20 من يناير المقبل.

وكان فريق الشباب بلغ ربع النهائي بعد تخطيه عقبة فريق شباب الأردن الأردني بالفوز 1-0 ذهابًا على ملعبه، والتعادل بهدف لمثله في مباراة العودة، فيما تأهل فريق الشرطة إلى دور الثمانية بعد فوزه على فريق نواذيبو الموريتاني بهدف دون رد ذهابًا، وبخماسية نظيفة في مباراة العودة.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم الشباب الشرطة استاد الأمير خالد بن سلطان الرياض

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يستضيف الشرطة العراقي في انطلاق ربع نهائي العربية
سبق

تنطلق الاثنين، أولى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، والتي تجمع بين فريقي الشباب السعودي والشرطة العراقي على استاد الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بمدينة الرياض.

ويسعى الشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مباراة العودة المرتقبة أمام الشرطة، بينما يأمل لاعبو الشرطة في العودة إلى الديار بأفضل نتيجة ممكنة، خوفًا من الدخول في حسابات معقدة في لقاء الإياب المقرر له في الـ 20 من يناير المقبل.

وكان فريق الشباب بلغ ربع النهائي بعد تخطيه عقبة فريق شباب الأردن الأردني بالفوز 1-0 ذهابًا على ملعبه، والتعادل بهدف لمثله في مباراة العودة، فيما تأهل فريق الشرطة إلى دور الثمانية بعد فوزه على فريق نواذيبو الموريتاني بهدف دون رد ذهابًا، وبخماسية نظيفة في مباراة العودة.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
01:40 AM

الشباب يستضيف الشرطة العراقي في انطلاق ربع نهائي العربية

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
86

تنطلق الاثنين، أولى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، والتي تجمع بين فريقي الشباب السعودي والشرطة العراقي على استاد الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بمدينة الرياض.

ويسعى الشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مباراة العودة المرتقبة أمام الشرطة، بينما يأمل لاعبو الشرطة في العودة إلى الديار بأفضل نتيجة ممكنة، خوفًا من الدخول في حسابات معقدة في لقاء الإياب المقرر له في الـ 20 من يناير المقبل.

وكان فريق الشباب بلغ ربع النهائي بعد تخطيه عقبة فريق شباب الأردن الأردني بالفوز 1-0 ذهابًا على ملعبه، والتعادل بهدف لمثله في مباراة العودة، فيما تأهل فريق الشرطة إلى دور الثمانية بعد فوزه على فريق نواذيبو الموريتاني بهدف دون رد ذهابًا، وبخماسية نظيفة في مباراة العودة.

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