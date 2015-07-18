النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جنائي بيشة" يكشف غموض إحراق سيارتَيْن ويطيح بمتهمَيْن في وقت قياسي

قام بإحالتهما للجهات المعنية لمعرفة أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة

نجح أفراد البحث والتحري الجنائي بمحافظة بيشة في الكشف عن غموض إحراق متعمَّد لسيارتَيْن، كانتا متوقفتَيْن أمام أحد المنازل بالمحافظة؛ إذ تم الإطاحة بشخصَيْن متهمَيْن في وقت قياسي رغم شح المعلومات المتوافرة.

وتفصيلاً، أشارت المصادر إلى أن أفراد التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيشة تمكنوا من القبض على شخصَيْن متهمَيْن بإضرام النيران في سيارتَيْن، إحداهما من نوع جيب لكزس، والأخرى جيب صابون، كانتا متوقفتَيْن أمام أحد المنازل بالمحافظة؛ إذ أضرم مجهول النيران فيهما، ولاذ بالفرار، وهو برفقة شخص آخر.

وأكدت المصادر أنه بعد جمع المعلومات والتحري والبحث تمكَّن أفراد البحث من الإطاحة بهما، وإحالتهما للجهات المعنية لمعرفة أسباب ودوافع جريمتهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جنائي بيشة" يكشف غموض إحراق سيارتَيْن ويطيح بمتهمَيْن في وقت قياسي
سبق

نجح أفراد البحث والتحري الجنائي بمحافظة بيشة في الكشف عن غموض إحراق متعمَّد لسيارتَيْن، كانتا متوقفتَيْن أمام أحد المنازل بالمحافظة؛ إذ تم الإطاحة بشخصَيْن متهمَيْن في وقت قياسي رغم شح المعلومات المتوافرة.

وتفصيلاً، أشارت المصادر إلى أن أفراد التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيشة تمكنوا من القبض على شخصَيْن متهمَيْن بإضرام النيران في سيارتَيْن، إحداهما من نوع جيب لكزس، والأخرى جيب صابون، كانتا متوقفتَيْن أمام أحد المنازل بالمحافظة؛ إذ أضرم مجهول النيران فيهما، ولاذ بالفرار، وهو برفقة شخص آخر.

وأكدت المصادر أنه بعد جمع المعلومات والتحري والبحث تمكَّن أفراد البحث من الإطاحة بهما، وإحالتهما للجهات المعنية لمعرفة أسباب ودوافع جريمتهما.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
01:37 AM

"جنائي بيشة" يكشف غموض إحراق سيارتَيْن ويطيح بمتهمَيْن في وقت قياسي

قام بإحالتهما للجهات المعنية لمعرفة أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
0
120

نجح أفراد البحث والتحري الجنائي بمحافظة بيشة في الكشف عن غموض إحراق متعمَّد لسيارتَيْن، كانتا متوقفتَيْن أمام أحد المنازل بالمحافظة؛ إذ تم الإطاحة بشخصَيْن متهمَيْن في وقت قياسي رغم شح المعلومات المتوافرة.

وتفصيلاً، أشارت المصادر إلى أن أفراد التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيشة تمكنوا من القبض على شخصَيْن متهمَيْن بإضرام النيران في سيارتَيْن، إحداهما من نوع جيب لكزس، والأخرى جيب صابون، كانتا متوقفتَيْن أمام أحد المنازل بالمحافظة؛ إذ أضرم مجهول النيران فيهما، ولاذ بالفرار، وهو برفقة شخص آخر.

وأكدت المصادر أنه بعد جمع المعلومات والتحري والبحث تمكَّن أفراد البحث من الإطاحة بهما، وإحالتهما للجهات المعنية لمعرفة أسباب ودوافع جريمتهما.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
25,419
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,127
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,982
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,052

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة