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شاهد .. كشافة لجنة تنمية الأفلاج تبدأ توصيل أدوية أصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم

كإجراء احترازي ضد "كورونا" والمبادرة مستمرة إلى أن تنتهي هذه الجائحة

بدأت كشافة لجنة تنمية الأفلاج منذ أمس الأربعاء في توصيل أدوية أصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم في عددٍ من مراكز وقرى المحافظة.

أتى ذلك بعد إطلاق مستشفى الأفلاج العام، مبادرة توصيل أدوية مرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى، بالتعاون مع لجنة تنمية الأفلاج، وجمعية رعاية المرضى بالمحافظة.

ويأتي هذا كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا، قام خلالها أعضاء الفرقة الكشفية لليوم الثاني على التوالي بتوصيل الأدوية للمرضى في منازلهم في عددٍ من مراكز وقرى وأحياء المحافظة، موجهين رسالة للمجتمع عنوانها أن البقاء في المنزل والالتزام بتعليمات وزارة الصحة دليل على وعي المواطن والمقيم، ومؤكدين أن مبادرة توصيل الأدوية للمرضى مستمرة إلى أن تنتهي هذه الجائحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. كشافة لجنة تنمية الأفلاج تبدأ توصيل أدوية أصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم
سبق

بدأت كشافة لجنة تنمية الأفلاج منذ أمس الأربعاء في توصيل أدوية أصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم في عددٍ من مراكز وقرى المحافظة.

أتى ذلك بعد إطلاق مستشفى الأفلاج العام، مبادرة توصيل أدوية مرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى، بالتعاون مع لجنة تنمية الأفلاج، وجمعية رعاية المرضى بالمحافظة.

ويأتي هذا كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا، قام خلالها أعضاء الفرقة الكشفية لليوم الثاني على التوالي بتوصيل الأدوية للمرضى في منازلهم في عددٍ من مراكز وقرى وأحياء المحافظة، موجهين رسالة للمجتمع عنوانها أن البقاء في المنزل والالتزام بتعليمات وزارة الصحة دليل على وعي المواطن والمقيم، ومؤكدين أن مبادرة توصيل الأدوية للمرضى مستمرة إلى أن تنتهي هذه الجائحة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:29 PM

شاهد .. كشافة لجنة تنمية الأفلاج تبدأ توصيل أدوية أصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم

كإجراء احترازي ضد "كورونا" والمبادرة مستمرة إلى أن تنتهي هذه الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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بدأت كشافة لجنة تنمية الأفلاج منذ أمس الأربعاء في توصيل أدوية أصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم في عددٍ من مراكز وقرى المحافظة.

أتى ذلك بعد إطلاق مستشفى الأفلاج العام، مبادرة توصيل أدوية مرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى، بالتعاون مع لجنة تنمية الأفلاج، وجمعية رعاية المرضى بالمحافظة.

ويأتي هذا كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا، قام خلالها أعضاء الفرقة الكشفية لليوم الثاني على التوالي بتوصيل الأدوية للمرضى في منازلهم في عددٍ من مراكز وقرى وأحياء المحافظة، موجهين رسالة للمجتمع عنوانها أن البقاء في المنزل والالتزام بتعليمات وزارة الصحة دليل على وعي المواطن والمقيم، ومؤكدين أن مبادرة توصيل الأدوية للمرضى مستمرة إلى أن تنتهي هذه الجائحة.

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