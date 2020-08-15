وزارة الرياضة تمنع 6 أشخاص من دخول مباريات اليوم.. كشفهم تطبيق (توكلنا)

لثبوت مخالطتهم لحالات مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الرياضة منع 6 أشخاص من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين من دخول مباريات اليوم بمنافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بعد ثبوت مخالطتهم لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد عبر تطبيق (توكلنا).

وقالت الوزارة في بيان، بثته عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "إشارة إلى الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها المنشآت الرياضية، وما تتضمنه من متابعة لكل المستفيدين منها خلال وجودهم بها، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، فقد تم منع 6 أشخاص من الدخول في مباريات اليوم السبت 15 أغسطس 2020 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نظرًا لثبوت مخالطتهم لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد (19-COVlD) بعد ظهور حالاتهم الصحية في تطبيق توكلنا، وهم من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين. مع تمنياتنا للجميع بموفور الصحة والعافية".