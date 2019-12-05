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إيداع 473 مليون ريال في حسابات المستفيدين من "حافز" عن نوفمبر

5 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل.. يهدف إلى تطوير مهاراتهم

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الخميس، أكثر من 473 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 311 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر نوفمبر 2019م.

وكشف "هدف" أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 161.718 مستفيداً ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 149.977 مستفيداً ومستفيدة، مبيناً أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر نوفمبر، بلغ 5048 مستفيداً ومستفيدة منهم 3051 أنثى و1997 ذكراً.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف حافز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيداع 473 مليون ريال في حسابات المستفيدين من "حافز" عن نوفمبر
سبق

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الخميس، أكثر من 473 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 311 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر نوفمبر 2019م.

وكشف "هدف" أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 161.718 مستفيداً ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 149.977 مستفيداً ومستفيدة، مبيناً أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر نوفمبر، بلغ 5048 مستفيداً ومستفيدة منهم 3051 أنثى و1997 ذكراً.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
10:54 AM

إيداع 473 مليون ريال في حسابات المستفيدين من "حافز" عن نوفمبر

5 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل.. يهدف إلى تطوير مهاراتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الخميس، أكثر من 473 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 311 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر نوفمبر 2019م.

وكشف "هدف" أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 161.718 مستفيداً ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 149.977 مستفيداً ومستفيدة، مبيناً أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر نوفمبر، بلغ 5048 مستفيداً ومستفيدة منهم 3051 أنثى و1997 ذكراً.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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