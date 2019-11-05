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شاهد.. طائر البوم يقتحم فصلاً دراسياً بجامعة بيشة للبنات فرع بلقرن

بعد هجوم القرود على الطالبات العام الماضي

اقتحم صباح اليوم الثلاثاء طائر البوم أحد الفصول الدراسية بجامعة بيشة للبنات فرع بلقرن.

وحصلت "سبق" على مقطع فيديو يظهر طائر البوم واقفاً على شباك فصل دراسي، فيما ظهرت المقاعد خالية من الطالبات.

وشهد مبنى الجامعة العام الماضي هجوماً متكرراً للقرود على طالبات الجامعة، وتناولت "سبق" المشكلة حينها في عدة أخبار، فيما أكدت مصادر عدم دخول القرود مجدداً إلى داخل مبنى الجامعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. طائر البوم يقتحم فصلاً دراسياً بجامعة بيشة للبنات فرع بلقرن
سبق

اقتحم صباح اليوم الثلاثاء طائر البوم أحد الفصول الدراسية بجامعة بيشة للبنات فرع بلقرن.

وحصلت "سبق" على مقطع فيديو يظهر طائر البوم واقفاً على شباك فصل دراسي، فيما ظهرت المقاعد خالية من الطالبات.

وشهد مبنى الجامعة العام الماضي هجوماً متكرراً للقرود على طالبات الجامعة، وتناولت "سبق" المشكلة حينها في عدة أخبار، فيما أكدت مصادر عدم دخول القرود مجدداً إلى داخل مبنى الجامعة.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
08:42 PM

شاهد.. طائر البوم يقتحم فصلاً دراسياً بجامعة بيشة للبنات فرع بلقرن

بعد هجوم القرود على الطالبات العام الماضي

A A A
سويد الحارثي - بلقرن
3
3,572

اقتحم صباح اليوم الثلاثاء طائر البوم أحد الفصول الدراسية بجامعة بيشة للبنات فرع بلقرن.

وحصلت "سبق" على مقطع فيديو يظهر طائر البوم واقفاً على شباك فصل دراسي، فيما ظهرت المقاعد خالية من الطالبات.

وشهد مبنى الجامعة العام الماضي هجوماً متكرراً للقرود على طالبات الجامعة، وتناولت "سبق" المشكلة حينها في عدة أخبار، فيما أكدت مصادر عدم دخول القرود مجدداً إلى داخل مبنى الجامعة.

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