أمير المدينة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أرامكو وجمعية النحالين

تهدف لدعم ذوي الدخل المحدود لتربية النحل وتطوير منتجاته

شهد أمير المدينة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية، والجمعية التعاونية للنحّالين، والتي تستهدف إطلاق مبادرة أرامكو السعودية لدعم ذوي الدخل المحدود لتربية النحل وتطوير منتجاته بمنطقة المدينة المنورة.

وتهدف المذكرة التي وقعّها رئيس قسم المواطنة في شركة أرامكو سارا التميمي، ورئيس جمعية النحّالين بالمدينة المنورة وليد الحازمي، إلى مساعدة 300 مستفيد في المنطقة ومحافظاتها على تحسين تربية النحل وتطوير منتجاته وتوفير المعدّات المتطورة، ووسائل اختبار الجودة، بالإضافة إلى تدريب المستفيدين على إنتاج طرود النحل، ورفع مستوى كفاءة النحّالين ووسائل إنتاجهم لتحقيق أقصى طاقاتهم الإنتاجية.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشؤون أرامكو السعودية خالد بن خليفة الملحم. أن الشراكة تعبّر عن سعي أرامكو السعودية للاستفادة من المقومات الطبيعية في مناطق المملكة المختلفة، لإحداث التأثير الإيجابي والملموس على حياة الأفراد ومجتمعاتهم.

وأشار الملهم إلى أن المبادرة تُعد إضافة لجهود الشركة الهادفة، لإيجاد قيمة مضافة للحرف التقليدية والموارد الطبيعية وتطويرها، لجذب الشباب السعودي إلى قطاع الأعمال الصغيرة والناشئة.

وتأتي المبادرة الجديدة التي تنفّذها أرامكو في المنطقة ضمن سلسلة المشاريع والمبادرات في التنمية البشرية والاقتصادية، وتحقيق الاستدامة، والتي تؤكّد التزامها بدعم جميع مناطق المملكة، من خلال تحديد حاجتها وتزويدها بالمهارات والموارد والخبرات اللازمة، لإيجاد مشاريع تعزّز التنوع الاقتصادي والدخل المستدام.