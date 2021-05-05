النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إجراءات عاجلة عقب إصابتين بكورونا بالوفد الهندي المشارك باجتماع مجموعة السبع

جميع أعضاء الوفد عزلوا أنفسهم.. وإجراء فحص لوزيرة بريطانية كانت مخالطة لهم

تسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا ضمن الوفد الهندي المشارك في اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع المنعقد في لندن لأول مرة حضورياً منذ عامين، في اتخاذ سلسلة من الإجراءات والاحترازات.

وقالت شبكة "سكاي نيوز": إن "جميع أفراد الوفد الهندي المشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في لندن عزلوا أنفسهم بعد أن أكدت الفحوص إصابة اثنين منهم بكوفيد-19".

وأضافت "خضع الوفد الهندي المشارك في الاجتماعات، التي تستضيفها المملكة المتحدة هذا الأسبوع، إلى عزل ذاتي فور ظهور النتيجتين الإيجابيتين".

والتقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، الثلاثاء، حيث وقعا اتفاقية هجرة جديدة بين بريطانيا والهند، حيث أجرت الوزيرة البريطانية فحص الإصابة بكورونا ليتبين أن نتيجته سلبية.

وقال الوزير الهندي: "علمنا أمس بمخالطة حالات يُشتبه بإصابتها بـكوفيد-19 وكإجراء احترازي ومراعاة للآخرين، قررت المشاركة عن بعد وسيكون هذا هو الحال مع اجتماعات مجموعة السبع اليوم كذلك".

من جانبه قال وزير اللقاحات البريطاني، ناظم الزهاوي، إنه "ليس على علم بتقارير عن قيام مندوبين من مجموعة السبع بالعزل الذاتي خوفاً من فيروس كورونا، ولكن من الواضح أن هيئة الصحة العامة في إنجلترا والفريق المنظم لاجتماعات G7يأخذون هذا الأمر على محمل الجد".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إجراءات عاجلة عقب إصابتين بكورونا بالوفد الهندي المشارك باجتماع مجموعة السبع
سبق

تسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا ضمن الوفد الهندي المشارك في اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع المنعقد في لندن لأول مرة حضورياً منذ عامين، في اتخاذ سلسلة من الإجراءات والاحترازات.

وقالت شبكة "سكاي نيوز": إن "جميع أفراد الوفد الهندي المشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في لندن عزلوا أنفسهم بعد أن أكدت الفحوص إصابة اثنين منهم بكوفيد-19".

وأضافت "خضع الوفد الهندي المشارك في الاجتماعات، التي تستضيفها المملكة المتحدة هذا الأسبوع، إلى عزل ذاتي فور ظهور النتيجتين الإيجابيتين".

والتقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، الثلاثاء، حيث وقعا اتفاقية هجرة جديدة بين بريطانيا والهند، حيث أجرت الوزيرة البريطانية فحص الإصابة بكورونا ليتبين أن نتيجته سلبية.

وقال الوزير الهندي: "علمنا أمس بمخالطة حالات يُشتبه بإصابتها بـكوفيد-19 وكإجراء احترازي ومراعاة للآخرين، قررت المشاركة عن بعد وسيكون هذا هو الحال مع اجتماعات مجموعة السبع اليوم كذلك".

من جانبه قال وزير اللقاحات البريطاني، ناظم الزهاوي، إنه "ليس على علم بتقارير عن قيام مندوبين من مجموعة السبع بالعزل الذاتي خوفاً من فيروس كورونا، ولكن من الواضح أن هيئة الصحة العامة في إنجلترا والفريق المنظم لاجتماعات G7يأخذون هذا الأمر على محمل الجد".

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
01:42 PM

إجراءات عاجلة عقب إصابتين بكورونا بالوفد الهندي المشارك باجتماع مجموعة السبع

جميع أعضاء الوفد عزلوا أنفسهم.. وإجراء فحص لوزيرة بريطانية كانت مخالطة لهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,566

تسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا ضمن الوفد الهندي المشارك في اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع المنعقد في لندن لأول مرة حضورياً منذ عامين، في اتخاذ سلسلة من الإجراءات والاحترازات.

وقالت شبكة "سكاي نيوز": إن "جميع أفراد الوفد الهندي المشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في لندن عزلوا أنفسهم بعد أن أكدت الفحوص إصابة اثنين منهم بكوفيد-19".

وأضافت "خضع الوفد الهندي المشارك في الاجتماعات، التي تستضيفها المملكة المتحدة هذا الأسبوع، إلى عزل ذاتي فور ظهور النتيجتين الإيجابيتين".

والتقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، الثلاثاء، حيث وقعا اتفاقية هجرة جديدة بين بريطانيا والهند، حيث أجرت الوزيرة البريطانية فحص الإصابة بكورونا ليتبين أن نتيجته سلبية.

وقال الوزير الهندي: "علمنا أمس بمخالطة حالات يُشتبه بإصابتها بـكوفيد-19 وكإجراء احترازي ومراعاة للآخرين، قررت المشاركة عن بعد وسيكون هذا هو الحال مع اجتماعات مجموعة السبع اليوم كذلك".

من جانبه قال وزير اللقاحات البريطاني، ناظم الزهاوي، إنه "ليس على علم بتقارير عن قيام مندوبين من مجموعة السبع بالعزل الذاتي خوفاً من فيروس كورونا، ولكن من الواضح أن هيئة الصحة العامة في إنجلترا والفريق المنظم لاجتماعات G7يأخذون هذا الأمر على محمل الجد".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,583
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,383
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,989
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,859

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة