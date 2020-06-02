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الصين: تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا مقابل 16 حالة يوم الاثنين

جميع الإصابات لمسافرين قادمين من الخارج

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الثلاثاء: إن البلاد سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أول يونيو انخفاضًا من 16 إصابة في اليوم السابق.

وجميع الإصابات حالات عدوى وافدة وهي لمسافرين قادمين من الخارج.

وسجل بر الصين الرئيسي عشر إصابات جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض؛ فيما بلغ عددهم 16 حالة في اليوم السابق.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 83022 ويظل عدد الوفيات مستقرًّا عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا مقابل 16 حالة يوم الاثنين
سبق

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الثلاثاء: إن البلاد سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أول يونيو انخفاضًا من 16 إصابة في اليوم السابق.

وجميع الإصابات حالات عدوى وافدة وهي لمسافرين قادمين من الخارج.

وسجل بر الصين الرئيسي عشر إصابات جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض؛ فيما بلغ عددهم 16 حالة في اليوم السابق.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 83022 ويظل عدد الوفيات مستقرًّا عند 4634.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:18 AM

الصين: تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا مقابل 16 حالة يوم الاثنين

جميع الإصابات لمسافرين قادمين من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الثلاثاء: إن البلاد سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أول يونيو انخفاضًا من 16 إصابة في اليوم السابق.

وجميع الإصابات حالات عدوى وافدة وهي لمسافرين قادمين من الخارج.

وسجل بر الصين الرئيسي عشر إصابات جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض؛ فيما بلغ عددهم 16 حالة في اليوم السابق.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 83022 ويظل عدد الوفيات مستقرًّا عند 4634.

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