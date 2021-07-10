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جراحة القلب بـ"الحرس" تستعين بأحدث غرفة عمليات هجينة

تسمح للفريق الجراحي بإجراء كل المتطلبات للمريض دون نقله

أضاف مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بوزارة الحرس الوطني، سلسلة جديدة في قائمة إنجازاته من خلال الاستعانة بأحدث غرفة تحكم الهايبرد (hybrid) عالميًّا؛ الأمر الذي يسمح للفريق الجراحي بإجراء كل متطلبات العملية للمريض دون نقله إلى مكان آخر.

وقال رئيس مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب الاستشاري الدكتور مؤيد عبدالله الزيبق: غرفة العمليات الجراحية الجديدة هي "هجينة" ومجهزة بجميع المعدات والأجهزة الطبية المطلوبة للتصوير والمسح التشخيصي، وتسمح الغرفة لأطباء جراحة القلب والأخصائيين بالعمل معًا في نفس الحيز دون الحاجة إلى نقل المريض.

وأضاف: الغرفة مصممة وفق تقنيات متقدمة تسمح للأطباء بعلاج المصابين بأمراض القلب ذوي درجة عالية من الخطورة، وتُستخدم أيضًا في حالات جراحة القلب المفتوح.

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جراحة القلب بـ"الحرس" تستعين بأحدث غرفة عمليات هجينة
سبق

أضاف مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بوزارة الحرس الوطني، سلسلة جديدة في قائمة إنجازاته من خلال الاستعانة بأحدث غرفة تحكم الهايبرد (hybrid) عالميًّا؛ الأمر الذي يسمح للفريق الجراحي بإجراء كل متطلبات العملية للمريض دون نقله إلى مكان آخر.

وقال رئيس مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب الاستشاري الدكتور مؤيد عبدالله الزيبق: غرفة العمليات الجراحية الجديدة هي "هجينة" ومجهزة بجميع المعدات والأجهزة الطبية المطلوبة للتصوير والمسح التشخيصي، وتسمح الغرفة لأطباء جراحة القلب والأخصائيين بالعمل معًا في نفس الحيز دون الحاجة إلى نقل المريض.

وأضاف: الغرفة مصممة وفق تقنيات متقدمة تسمح للأطباء بعلاج المصابين بأمراض القلب ذوي درجة عالية من الخطورة، وتُستخدم أيضًا في حالات جراحة القلب المفتوح.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
03:59 PM

جراحة القلب بـ"الحرس" تستعين بأحدث غرفة عمليات هجينة

تسمح للفريق الجراحي بإجراء كل المتطلبات للمريض دون نقله

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عيسى الحربي - الرياض
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أضاف مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بوزارة الحرس الوطني، سلسلة جديدة في قائمة إنجازاته من خلال الاستعانة بأحدث غرفة تحكم الهايبرد (hybrid) عالميًّا؛ الأمر الذي يسمح للفريق الجراحي بإجراء كل متطلبات العملية للمريض دون نقله إلى مكان آخر.

وقال رئيس مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب الاستشاري الدكتور مؤيد عبدالله الزيبق: غرفة العمليات الجراحية الجديدة هي "هجينة" ومجهزة بجميع المعدات والأجهزة الطبية المطلوبة للتصوير والمسح التشخيصي، وتسمح الغرفة لأطباء جراحة القلب والأخصائيين بالعمل معًا في نفس الحيز دون الحاجة إلى نقل المريض.

وأضاف: الغرفة مصممة وفق تقنيات متقدمة تسمح للأطباء بعلاج المصابين بأمراض القلب ذوي درجة عالية من الخطورة، وتُستخدم أيضًا في حالات جراحة القلب المفتوح.

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