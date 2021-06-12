وطالبت الوزارة، عبر حسابها بتويتر، وفقما نقلت قناة الإخبارية، الجميع، بالالتزام بالإجراءات الوقائية عند الذهاب للمرافق العامة؛ كالأندية الرياضية وغيرها.

أوضحت وزارة الصحة أنه لا توجد دلائل علمية حتى الآن على انتقال فيروس كورونا عبر المسابح بالأندية الرياضية.

فيديو.. "الصحة": لا توجد أدلة علمية على انتقال #كورونا عبر المسابح صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-12 أوضحت وزارة الصحة أنه لا توجد دلائل علمية حتى الآن على انتقال فيروس كورونا عبر المسابح بالأندية الرياضية. وطالبت الوزارة، عبر حسابها بتويتر، وفقما نقلت قناة الإخبارية، الجميع، بالالتزام بالإجراءات الوقائية عند الذهاب للمرافق العامة؛ كالأندية الرياضية وغيرها. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 11:04 AM

فيديو.. "الصحة": لا توجد أدلة علمية على انتقال #كورونا عبر المسابح طالبت الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية عند الذهاب للمرافق العامة





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أوضحت وزارة الصحة أنه لا توجد دلائل علمية حتى الآن على انتقال فيروس كورونا عبر المسابح بالأندية الرياضية.

وطالبت الوزارة، عبر حسابها بتويتر، وفقما نقلت قناة الإخبارية، الجميع، بالالتزام بالإجراءات الوقائية عند الذهاب للمرافق العامة؛ كالأندية الرياضية وغيرها.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا