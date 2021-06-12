النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1077 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 906 خلال الـ24 ساعة الماضية

فيديو.. "الصحة": لا توجد أدلة علمية على انتقال #كورونا عبر المسابح

طالبت الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية عند الذهاب للمرافق العامة

أوضحت وزارة الصحة أنه لا توجد دلائل علمية حتى الآن على انتقال فيروس كورونا عبر المسابح بالأندية الرياضية.

وطالبت الوزارة، عبر حسابها بتويتر، وفقما نقلت قناة الإخبارية، الجميع، بالالتزام بالإجراءات الوقائية عند الذهاب للمرافق العامة؛ كالأندية الرياضية وغيرها.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو.. "الصحة": لا توجد أدلة علمية على انتقال #كورونا عبر المسابح
سبق

أوضحت وزارة الصحة أنه لا توجد دلائل علمية حتى الآن على انتقال فيروس كورونا عبر المسابح بالأندية الرياضية.

وطالبت الوزارة، عبر حسابها بتويتر، وفقما نقلت قناة الإخبارية، الجميع، بالالتزام بالإجراءات الوقائية عند الذهاب للمرافق العامة؛ كالأندية الرياضية وغيرها.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
11:04 AM

فيديو.. "الصحة": لا توجد أدلة علمية على انتقال #كورونا عبر المسابح

طالبت الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية عند الذهاب للمرافق العامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,498

أوضحت وزارة الصحة أنه لا توجد دلائل علمية حتى الآن على انتقال فيروس كورونا عبر المسابح بالأندية الرياضية.

وطالبت الوزارة، عبر حسابها بتويتر، وفقما نقلت قناة الإخبارية، الجميع، بالالتزام بالإجراءات الوقائية عند الذهاب للمرافق العامة؛ كالأندية الرياضية وغيرها.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,507
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,034
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,094
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,712

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة