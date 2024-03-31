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"الشؤون الإسلامية" تشارك في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2019

تستعرض جهود السعودية في خدمة الإسلام .. من خلال مطبوعاتها

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في المعرض الدولي للنشر والكتاب بكوالالمبور بالمملكة الماليزية، الذي انطلقت فعالياته، اليوم الجمعة، في دورته "38", حيث يُقام في الفترة ما بين 29 مارس إلى 8 أبريل 2019م.

وتحرص الوزارة على المشاركة في معارض الكتاب الدولية استمراراً لجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين, والإسهام في تقديم صورة حسنة ومميزة لأنشطتها المتعدّدة في إيضاح صورة الإسلام الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم.

وتركز الوزارة هذا العام، على تنوّع وتميّز الخدمات المقدمة لزوّار الجناح بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث زُوِّد الجناح بمجموعة كبيرة من إصدارات الوزارة من الكتب العلمية والمطبوعات الإرشادية بأكثر من 45 لغة عالمية، وإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام والروايات واللغات.

وحظي الجناح فور افتتاحه بتوافد عدد كبير من الزائرين الذين حرصوا على اقتناء نسخ من المصحف الشريف وترجمة معانيه من إصدارات مجمع الملك فهد التي تعد أكبر وأفخم مطبعة بالعالم تخدم القرآن الكريم، طبعت أكثر من 315 مليون نسخة من المصحف الشريف منذ افتتاحها عام 1405هـ.

تأتي مشاركة الوزارة في الفعاليات العربية والإسلامية بتوجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يحرص دائماً على إطلاع الرأي العام على الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، والإسهام في تقديم صورة حسنة ومميزة عن الإسلام الوسطي من خلال المطبوعات التي توزعها الوزارة في الجناح يومياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تشارك في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2019
سبق

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في المعرض الدولي للنشر والكتاب بكوالالمبور بالمملكة الماليزية، الذي انطلقت فعالياته، اليوم الجمعة، في دورته "38", حيث يُقام في الفترة ما بين 29 مارس إلى 8 أبريل 2019م.

وتحرص الوزارة على المشاركة في معارض الكتاب الدولية استمراراً لجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين, والإسهام في تقديم صورة حسنة ومميزة لأنشطتها المتعدّدة في إيضاح صورة الإسلام الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم.

وتركز الوزارة هذا العام، على تنوّع وتميّز الخدمات المقدمة لزوّار الجناح بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث زُوِّد الجناح بمجموعة كبيرة من إصدارات الوزارة من الكتب العلمية والمطبوعات الإرشادية بأكثر من 45 لغة عالمية، وإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام والروايات واللغات.

وحظي الجناح فور افتتاحه بتوافد عدد كبير من الزائرين الذين حرصوا على اقتناء نسخ من المصحف الشريف وترجمة معانيه من إصدارات مجمع الملك فهد التي تعد أكبر وأفخم مطبعة بالعالم تخدم القرآن الكريم، طبعت أكثر من 315 مليون نسخة من المصحف الشريف منذ افتتاحها عام 1405هـ.

تأتي مشاركة الوزارة في الفعاليات العربية والإسلامية بتوجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يحرص دائماً على إطلاع الرأي العام على الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، والإسهام في تقديم صورة حسنة ومميزة عن الإسلام الوسطي من خلال المطبوعات التي توزعها الوزارة في الجناح يومياً.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
01:33 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:51 AM

"الشؤون الإسلامية" تشارك في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2019

تستعرض جهود السعودية في خدمة الإسلام .. من خلال مطبوعاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في المعرض الدولي للنشر والكتاب بكوالالمبور بالمملكة الماليزية، الذي انطلقت فعالياته، اليوم الجمعة، في دورته "38", حيث يُقام في الفترة ما بين 29 مارس إلى 8 أبريل 2019م.

وتحرص الوزارة على المشاركة في معارض الكتاب الدولية استمراراً لجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين, والإسهام في تقديم صورة حسنة ومميزة لأنشطتها المتعدّدة في إيضاح صورة الإسلام الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم.

وتركز الوزارة هذا العام، على تنوّع وتميّز الخدمات المقدمة لزوّار الجناح بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث زُوِّد الجناح بمجموعة كبيرة من إصدارات الوزارة من الكتب العلمية والمطبوعات الإرشادية بأكثر من 45 لغة عالمية، وإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام والروايات واللغات.

وحظي الجناح فور افتتاحه بتوافد عدد كبير من الزائرين الذين حرصوا على اقتناء نسخ من المصحف الشريف وترجمة معانيه من إصدارات مجمع الملك فهد التي تعد أكبر وأفخم مطبعة بالعالم تخدم القرآن الكريم، طبعت أكثر من 315 مليون نسخة من المصحف الشريف منذ افتتاحها عام 1405هـ.

تأتي مشاركة الوزارة في الفعاليات العربية والإسلامية بتوجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يحرص دائماً على إطلاع الرأي العام على الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، والإسهام في تقديم صورة حسنة ومميزة عن الإسلام الوسطي من خلال المطبوعات التي توزعها الوزارة في الجناح يومياً.

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