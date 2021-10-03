1966 بحثًا علميًّا إجمالي نتاج جامعة نجران خلال خمس سنوات

بلغت الأوراق العلمية المنشورة في المجلات البحثية والعلمية 173

نشرت جامعة نجران خلال الفترة من 2015- 2020م، 1966 بحثًا علميًّا، و2096 ورقة علمية في المجلات البحثية والعلمية المحكمة.

ووفق تقرير إحصائي تناول نتاج الجامعة البحثي والعلمي من يناير 2015 إلى نهاية ديسمبر 2020م؛ فقد بلغ عدد البحوث في عام 2015م 162 بحثًا، وعام 2016م 158 بحثًا، و370 بحثًا في العام 2020م.

وبلغت الأوراق العلمية المنشورة في المجلات البحثية والعلمية المحلية والعالمية 173 ورقة علمية عام 2015م، وصولًا إلى 368 ورقة عام 2020م؛ فيما بلغ إجمال الاستشهادات العلمية 27916 استشهادًا علميًّا.

وأشار التقرير إلى أن الجامعة أنجزت 65 مشروعًا بحثيًّا لخدمة المنطقة.