أكد السفير السعودي لدى إسلام أباد نواف المالكي، عدم حدوث أي تغييرات في سياسة التأشيرات للباكستانيين المسافرين الى المملكة العربية السعودية. ونقلت تقارير باكستانية عن السفير أن الأشخاص الذين ليس لديهم وثائق سارية المفعول فقط هم الذين طلب منهم مغادرة المملكة، موضحاً كذلك أن الأشخاص من دول أخرى طُلب منهم المغادرة. وأشار السفير السعودي نواف المالكي إلى أنه لا يُطلب من حاملي الإقامة والتأشيرات الصالحة المغادرة.

السفير السعودي بباكستان: لا تغيير لسياسة التأشيرة.. مغادرة المملكة لهؤلاء فقط خالد علي سبق 2020-12-10 أكد السفير السعودي لدى إسلام أباد نواف المالكي، عدم حدوث أي تغييرات في سياسة التأشيرات للباكستانيين المسافرين الى المملكة العربية السعودية.



ونقلت تقارير باكستانية عن السفير أن الأشخاص الذين ليس لديهم وثائق سارية المفعول فقط هم الذين طلب منهم مغادرة المملكة، موضحاً كذلك أن الأشخاص من دول أخرى طُلب منهم المغادرة.



وأشار السفير السعودي نواف المالكي إلى أنه لا يُطلب من حاملي الإقامة والتأشيرات الصالحة المغادرة.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442 01:00 PM

السفير السعودي بباكستان: لا تغيير لسياسة التأشيرة.. مغادرة المملكة لهؤلاء فقط أشار إلى أنه لا يُطلب من حاملي الإقامة والتأشيرات الصالحة المغادرة





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أكد السفير السعودي لدى إسلام أباد نواف المالكي، عدم حدوث أي تغييرات في سياسة التأشيرات للباكستانيين المسافرين الى المملكة العربية السعودية.



ونقلت تقارير باكستانية عن السفير أن الأشخاص الذين ليس لديهم وثائق سارية المفعول فقط هم الذين طلب منهم مغادرة المملكة، موضحاً كذلك أن الأشخاص من دول أخرى طُلب منهم المغادرة.



وأشار السفير السعودي نواف المالكي إلى أنه لا يُطلب من حاملي الإقامة والتأشيرات الصالحة المغادرة.