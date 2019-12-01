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شاهد.. "الكبيري" يكرّم فريق "كليات الأفلاج" الفائز ببطولة مدير الجامعة

تصوير: عبدالعزيز الجنيب:كرّم المشرف على كليات الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري فريق كليات الجامعة لكرة القدم والطاقم الإداري والفني لتحقيق الفريق كأس بطولة مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والفوز بالكأس على مستوى الجامعة وكلياتها.

وأشاد "الكبيري" بالدور الكبير للطاقم الإداري والفني والمجهود الذي بذله لاعبو الفريق من طلاب كليات الجامعة منذ انطلاق البطولة حتى الفوز الكأس، وقدم لهم الهدايا؛ احتفالاً بالبطولة، وطالب بالمزيد من الإنجازات العلمية والرياضية، وكل المجالات التنافسية التي تشارك فيها كليات الأفلاج داخلياً وخارجياً، وبعد التكريم التقطت الصور التذكارية.

وكان مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد قد رعى المباراة النهائية لبطولة مدير الجامعة لكرة القدم التي نظمها عمادة شؤون الطلاب، وأقيمت بنادي شركة الكهرباء بمحافظة الخرج، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، توج خلالها فريق كليات الأفلاج بالكأس على مستوى الجامعة وكلياتها بالمحافظات، بعد تغلبه على فريق كلية إدارة الأعمال بحوطة بني تميم بهدفين مقابل هدف.

الكبيري يكرّم فريق كليات الجامعة

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شاهد.. "الكبيري" يكرّم فريق "كليات الأفلاج" الفائز ببطولة مدير الجامعة
سبق

تصوير: عبدالعزيز الجنيب:كرّم المشرف على كليات الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري فريق كليات الجامعة لكرة القدم والطاقم الإداري والفني لتحقيق الفريق كأس بطولة مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والفوز بالكأس على مستوى الجامعة وكلياتها.

وأشاد "الكبيري" بالدور الكبير للطاقم الإداري والفني والمجهود الذي بذله لاعبو الفريق من طلاب كليات الجامعة منذ انطلاق البطولة حتى الفوز الكأس، وقدم لهم الهدايا؛ احتفالاً بالبطولة، وطالب بالمزيد من الإنجازات العلمية والرياضية، وكل المجالات التنافسية التي تشارك فيها كليات الأفلاج داخلياً وخارجياً، وبعد التكريم التقطت الصور التذكارية.

وكان مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد قد رعى المباراة النهائية لبطولة مدير الجامعة لكرة القدم التي نظمها عمادة شؤون الطلاب، وأقيمت بنادي شركة الكهرباء بمحافظة الخرج، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، توج خلالها فريق كليات الأفلاج بالكأس على مستوى الجامعة وكلياتها بالمحافظات، بعد تغلبه على فريق كلية إدارة الأعمال بحوطة بني تميم بهدفين مقابل هدف.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
03:32 PM

شاهد.. "الكبيري" يكرّم فريق "كليات الأفلاج" الفائز ببطولة مدير الجامعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تصوير: عبدالعزيز الجنيب:كرّم المشرف على كليات الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري فريق كليات الجامعة لكرة القدم والطاقم الإداري والفني لتحقيق الفريق كأس بطولة مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والفوز بالكأس على مستوى الجامعة وكلياتها.

وأشاد "الكبيري" بالدور الكبير للطاقم الإداري والفني والمجهود الذي بذله لاعبو الفريق من طلاب كليات الجامعة منذ انطلاق البطولة حتى الفوز الكأس، وقدم لهم الهدايا؛ احتفالاً بالبطولة، وطالب بالمزيد من الإنجازات العلمية والرياضية، وكل المجالات التنافسية التي تشارك فيها كليات الأفلاج داخلياً وخارجياً، وبعد التكريم التقطت الصور التذكارية.

وكان مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد قد رعى المباراة النهائية لبطولة مدير الجامعة لكرة القدم التي نظمها عمادة شؤون الطلاب، وأقيمت بنادي شركة الكهرباء بمحافظة الخرج، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، توج خلالها فريق كليات الأفلاج بالكأس على مستوى الجامعة وكلياتها بالمحافظات، بعد تغلبه على فريق كلية إدارة الأعمال بحوطة بني تميم بهدفين مقابل هدف.

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