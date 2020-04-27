الصحة العالمية: نهاية كورونا بعيدة.. واهتموا باللقاحات الروتينية للأطفال

طالبت المنظمة بعدم إرجاء التلقيحات بسبب الانشغال في أزمة كوفيد ١٩

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس دول العالم إلى الاهتمام بتلقيح الأطفال من الأمراض، وعدم إرجاء التلقيحات الروتينية بسبب الانشغال في أزمة كوفيد ١٩، محذرا من تفشٍّ جديد لأمراض مثل شلل الأطفال والحصبة والكوليرا، مشيراً إلى أن المنظمة لديها دلائل على تراجع التطعيمات الروتينية في ٢١ بلداً، ما يؤكد أن نهاية فيروس كورونا لازالت بعيدة، وأن الوباء لازال أمامه وقت طويل لينتهي.

وقال في مؤتمر صحفي في جنيف: إن المنظمة أعلنت في ٣٠ يناير الماضي عن حالة الطوارئ الصحية العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد، وكان عدد حالات الإصابة وقتها خارج الصين لا يتعدى ٨٢ حالة، وأصدرت المنظمة الإرشادات والتوصيات بالتشخيص والتحليل وعزل المصابين وعلاجهم وتتبع المخالطين وعزلهم، مشيراً إلى أن البلدان التي اتبعت توصيات المنظمة تشهد في الوقت الحالي أوضاعا صحية أفضل من الدول التي لم تطبق التوصيات.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية ستواصل تقديم المشورة، داعيا البلدان إلى تطبيقها لأنها تستند على أعلى مستوى من الخبرات التقنية والطبية.

وأضاف أن المنظمة أرسلت الملايين من معدات الوقاية إلى ١٠٥ بلدان، ومعدات الاختبار إلى ١٢٧ بلداً، وقدمت الخبرات والإمدادات، وتقوم بدور رئيسي في تسريع تطوير لقاح لكوفيد ١٩.

وأعلن أن المنظمة تعقد غدا بالاشتراك مع الاتحاد البرلماني الدولي حلقة دراسية للنواب البرلمانيين من أنحاء العالم لمناقشة دورهم في مواجهة الطوارئ ودورهم أثناء الأزمة الحالية لمواجهة وباء كوفيد ١٩.