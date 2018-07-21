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احذر "أناناس الواي فاي".. لص يفرغ حسابك البنكي في ثوان

إنه الرجل الجالس خلفك في المقاهي والفنادق

بينما تستمتع بكوب من القهوة في أحد المتاجر التي توفر خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي)؛ فإنك قد تكون ضحية لعملية قرصنة ربما تُكلفك كل رصيد حسابك البنكي.

صيد سهل

فقد حذّر الخبير في أمن المعلومات كولين تانكارد، من أن الولوج إلى شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة يجعلك صيدًا سهلًا لقراصنة المعلومات؛ بل والأموال؛ وذلك من خلال تجربة حية استعرضها لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويرى "تانكارد" أن شبكات الـ"واي فاي" العامة، مثل تلك المتوفرة في المقاهي والفنادق والمطارات، تُعد "جنة القراصنة" حسب تعبيره.

يسرق أموالك في ثوان

وتسمح الشبكات للصوص البيانات بالدخول إلى أجهزتك الشخصية، مثل الكمبيوتر العادي أو اللوحي أو الهاتف المحمول، والتلصص على معلوماتك الخاصة؛ بل إن قليلًا من الاحترافية لدى الـ"هاكر" قد يسمح له بتحويل الأموال من حسابك البنكي، في خلال ثوان؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

"أناناس الواي فاي"

ويحذّر تانكارد من أن المتسللين يستخدمون معدات اختراق ذكية، منها جهاز في حجم علبة السجائر يُعرف باسم "الأناناس"، تطلق موجات مزيفة تحمل نفس اسم شبكة الـ"واي فاي" المستخدمة في المكان؛ لكن بإمكانها تعقب كل من يحاول استخدامها للوصول إلى الإنترنت.

ومن بين البيانات التي يمكن لـ"الأناناس" التعرف عليها: جهات الاتصال، وكلمات المرور للبريد الإلكتروني، وأرقام بطاقات الائتمان البنكية، وغير ذلك.

الفنادق أيضًا

كما يمكن للمتسللين استخدام برامج التجسس على شبكات الـ"واي فاي"، للولوج إلى أنظمة الفنادق ومطالعة الحجوازات وتفاصيل الغرف، وأرقام بطاقات الائتمان المخزنة، الخاصة بالنزلاء.

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احذر "أناناس الواي فاي".. لص يفرغ حسابك البنكي في ثوان
سبق

بينما تستمتع بكوب من القهوة في أحد المتاجر التي توفر خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي)؛ فإنك قد تكون ضحية لعملية قرصنة ربما تُكلفك كل رصيد حسابك البنكي.

صيد سهل

فقد حذّر الخبير في أمن المعلومات كولين تانكارد، من أن الولوج إلى شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة يجعلك صيدًا سهلًا لقراصنة المعلومات؛ بل والأموال؛ وذلك من خلال تجربة حية استعرضها لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويرى "تانكارد" أن شبكات الـ"واي فاي" العامة، مثل تلك المتوفرة في المقاهي والفنادق والمطارات، تُعد "جنة القراصنة" حسب تعبيره.

يسرق أموالك في ثوان

وتسمح الشبكات للصوص البيانات بالدخول إلى أجهزتك الشخصية، مثل الكمبيوتر العادي أو اللوحي أو الهاتف المحمول، والتلصص على معلوماتك الخاصة؛ بل إن قليلًا من الاحترافية لدى الـ"هاكر" قد يسمح له بتحويل الأموال من حسابك البنكي، في خلال ثوان؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

"أناناس الواي فاي"

ويحذّر تانكارد من أن المتسللين يستخدمون معدات اختراق ذكية، منها جهاز في حجم علبة السجائر يُعرف باسم "الأناناس"، تطلق موجات مزيفة تحمل نفس اسم شبكة الـ"واي فاي" المستخدمة في المكان؛ لكن بإمكانها تعقب كل من يحاول استخدامها للوصول إلى الإنترنت.

ومن بين البيانات التي يمكن لـ"الأناناس" التعرف عليها: جهات الاتصال، وكلمات المرور للبريد الإلكتروني، وأرقام بطاقات الائتمان البنكية، وغير ذلك.

الفنادق أيضًا

كما يمكن للمتسللين استخدام برامج التجسس على شبكات الـ"واي فاي"، للولوج إلى أنظمة الفنادق ومطالعة الحجوازات وتفاصيل الغرف، وأرقام بطاقات الائتمان المخزنة، الخاصة بالنزلاء.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
08:53 AM

احذر "أناناس الواي فاي".. لص يفرغ حسابك البنكي في ثوان

إنه الرجل الجالس خلفك في المقاهي والفنادق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,536

بينما تستمتع بكوب من القهوة في أحد المتاجر التي توفر خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي)؛ فإنك قد تكون ضحية لعملية قرصنة ربما تُكلفك كل رصيد حسابك البنكي.

صيد سهل

فقد حذّر الخبير في أمن المعلومات كولين تانكارد، من أن الولوج إلى شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة يجعلك صيدًا سهلًا لقراصنة المعلومات؛ بل والأموال؛ وذلك من خلال تجربة حية استعرضها لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويرى "تانكارد" أن شبكات الـ"واي فاي" العامة، مثل تلك المتوفرة في المقاهي والفنادق والمطارات، تُعد "جنة القراصنة" حسب تعبيره.

يسرق أموالك في ثوان

وتسمح الشبكات للصوص البيانات بالدخول إلى أجهزتك الشخصية، مثل الكمبيوتر العادي أو اللوحي أو الهاتف المحمول، والتلصص على معلوماتك الخاصة؛ بل إن قليلًا من الاحترافية لدى الـ"هاكر" قد يسمح له بتحويل الأموال من حسابك البنكي، في خلال ثوان؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

"أناناس الواي فاي"

ويحذّر تانكارد من أن المتسللين يستخدمون معدات اختراق ذكية، منها جهاز في حجم علبة السجائر يُعرف باسم "الأناناس"، تطلق موجات مزيفة تحمل نفس اسم شبكة الـ"واي فاي" المستخدمة في المكان؛ لكن بإمكانها تعقب كل من يحاول استخدامها للوصول إلى الإنترنت.

ومن بين البيانات التي يمكن لـ"الأناناس" التعرف عليها: جهات الاتصال، وكلمات المرور للبريد الإلكتروني، وأرقام بطاقات الائتمان البنكية، وغير ذلك.

الفنادق أيضًا

كما يمكن للمتسللين استخدام برامج التجسس على شبكات الـ"واي فاي"، للولوج إلى أنظمة الفنادق ومطالعة الحجوازات وتفاصيل الغرف، وأرقام بطاقات الائتمان المخزنة، الخاصة بالنزلاء.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,849
200 مليون

200 مليون

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