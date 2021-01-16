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مكتب المساءلة الأمريكي: "ترامب" انتهك القانون بمنع المساعدات لأوكرانيا

أشار إلى دوافع سياسية في مخالفة الرئيس

أعلن مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي، اليوم (الخميس)، أن مكتب الإدارة والميزانية التابع لإدارة الرئيس دونالد ترامب، انتهك القانون الأمريكي بمنع المساعدات العسكرية المعتمدة من الكونغرس لأوكرانيا، حسبما ذكرت "سبوتنيك".

وأفاد المكتب بأن "ترامب" حجب الأموال لضمان عدم إنفاقها بطريقة تتعارض مع سياساته الخارجية، في حين لا يسمح القانون بحجب الأموال لأسباب تتعلق بالسياسة.

وأضاف أن التطبيق المخلص للقانون لا يسمح لـ"ترامب" باستبدال السياسات التي شرعها الكونغرس بأولويات سياساته الخاصة.

واتهم" ترامب" الشهر الماضي بتهمة استغلال سلطته للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه الديمقراطي، وعرقلة تحقيق الكونغرس الذي أعقب ذلك.

ترامب أوكرانيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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مكتب المساءلة الأمريكي: "ترامب" انتهك القانون بمنع المساعدات لأوكرانيا
سبق

أعلن مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي، اليوم (الخميس)، أن مكتب الإدارة والميزانية التابع لإدارة الرئيس دونالد ترامب، انتهك القانون الأمريكي بمنع المساعدات العسكرية المعتمدة من الكونغرس لأوكرانيا، حسبما ذكرت "سبوتنيك".

وأفاد المكتب بأن "ترامب" حجب الأموال لضمان عدم إنفاقها بطريقة تتعارض مع سياساته الخارجية، في حين لا يسمح القانون بحجب الأموال لأسباب تتعلق بالسياسة.

وأضاف أن التطبيق المخلص للقانون لا يسمح لـ"ترامب" باستبدال السياسات التي شرعها الكونغرس بأولويات سياساته الخاصة.

واتهم" ترامب" الشهر الماضي بتهمة استغلال سلطته للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه الديمقراطي، وعرقلة تحقيق الكونغرس الذي أعقب ذلك.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
08:29 PM

مكتب المساءلة الأمريكي: "ترامب" انتهك القانون بمنع المساعدات لأوكرانيا

أشار إلى دوافع سياسية في مخالفة الرئيس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي، اليوم (الخميس)، أن مكتب الإدارة والميزانية التابع لإدارة الرئيس دونالد ترامب، انتهك القانون الأمريكي بمنع المساعدات العسكرية المعتمدة من الكونغرس لأوكرانيا، حسبما ذكرت "سبوتنيك".

وأفاد المكتب بأن "ترامب" حجب الأموال لضمان عدم إنفاقها بطريقة تتعارض مع سياساته الخارجية، في حين لا يسمح القانون بحجب الأموال لأسباب تتعلق بالسياسة.

وأضاف أن التطبيق المخلص للقانون لا يسمح لـ"ترامب" باستبدال السياسات التي شرعها الكونغرس بأولويات سياساته الخاصة.

واتهم" ترامب" الشهر الماضي بتهمة استغلال سلطته للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه الديمقراطي، وعرقلة تحقيق الكونغرس الذي أعقب ذلك.

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