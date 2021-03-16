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"أسترازينيكا" و"فايزر".. رئيسا وزراء تايلاند واليابان يتلقون لقاح "كورونا"

أمام الكاميرات لإزالة أي مخاوف تتعلق بالسلامة ولتعزيز ثقة شعبيهما بالحملة

لتعزيز ثقة شعبيهما، تلقى رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، ونظيره الياباني يوشيهيدي سوغا، الجرعة الأولى للقاح "كورونا" أمام الكاميرات.

ويعتبر "أوتشا" أول شخص يتم تطعيمه يوم الثلاثاء بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 في بلاده الواقعة جنوب شرق آسيا، في أعقاب تعليقه مؤقتًا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

أما رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا؛ فقد تلقى جرعته الأولى من لقاح "فايزر" في أحد مستشفيات طوكيو اليوم؛ حيث تم تصويره وهو يتلقى الجرعة الأولى أمام الكاميرات لطمأنة الجمهور الياباني بشأن سلامته، كما تأتي كجزء من الاستعدادات لزيارته للولايات المتحدة الشهر المقبل؛ حيث سيصبح أول زعيم عالمي يلتقي شخصيًّا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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"أسترازينيكا" و"فايزر".. رئيسا وزراء تايلاند واليابان يتلقون لقاح "كورونا"
سبق

لتعزيز ثقة شعبيهما، تلقى رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، ونظيره الياباني يوشيهيدي سوغا، الجرعة الأولى للقاح "كورونا" أمام الكاميرات.

ويعتبر "أوتشا" أول شخص يتم تطعيمه يوم الثلاثاء بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 في بلاده الواقعة جنوب شرق آسيا، في أعقاب تعليقه مؤقتًا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

أما رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا؛ فقد تلقى جرعته الأولى من لقاح "فايزر" في أحد مستشفيات طوكيو اليوم؛ حيث تم تصويره وهو يتلقى الجرعة الأولى أمام الكاميرات لطمأنة الجمهور الياباني بشأن سلامته، كما تأتي كجزء من الاستعدادات لزيارته للولايات المتحدة الشهر المقبل؛ حيث سيصبح أول زعيم عالمي يلتقي شخصيًّا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
11:15 AM

"أسترازينيكا" و"فايزر".. رئيسا وزراء تايلاند واليابان يتلقون لقاح "كورونا"

أمام الكاميرات لإزالة أي مخاوف تتعلق بالسلامة ولتعزيز ثقة شعبيهما بالحملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لتعزيز ثقة شعبيهما، تلقى رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، ونظيره الياباني يوشيهيدي سوغا، الجرعة الأولى للقاح "كورونا" أمام الكاميرات.

ويعتبر "أوتشا" أول شخص يتم تطعيمه يوم الثلاثاء بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 في بلاده الواقعة جنوب شرق آسيا، في أعقاب تعليقه مؤقتًا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

أما رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا؛ فقد تلقى جرعته الأولى من لقاح "فايزر" في أحد مستشفيات طوكيو اليوم؛ حيث تم تصويره وهو يتلقى الجرعة الأولى أمام الكاميرات لطمأنة الجمهور الياباني بشأن سلامته، كما تأتي كجزء من الاستعدادات لزيارته للولايات المتحدة الشهر المقبل؛ حيث سيصبح أول زعيم عالمي يلتقي شخصيًّا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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