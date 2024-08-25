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عقب قصفها مواقع بسوريا.. إسرائيل تغلق المجال الجوي للجولان المحتلة

في واقعة مكررة بعد أي توتر أمني ويستمر حتى نهاية أغسطس الجاري

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، المنطقة الجوية فوق هضبة الجولان السورية المحتلة شرق نهر الأردن، في وجه حركة الطيران، عقب الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

وينتهي أمر الإغلاق يوم 31 أغسطس الجاري، وليست هذه أول مرة يتم فيها اتخاذ خطوة مشابهة؛ حيث يجري إغلاق المجال الجوي كلما كانت هناك توترات أمنية سواء في الشمال على الحدود اللبنانية السورية، أو في الجنوب بعد التوتر مع قطاع غزة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" كانت إسرائيل هاجمت، بالصواريخ، أهدافًا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي

وطال القصف أقصى ريف العاصمة الجنوبي الغربي قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان، إلى جانب مناطق في ريف ردعا والقنيطرة القريبين من الجولان السوري المحتل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في مرتفعات تل الحارة، تُقَدر الاستخبارات الغربية بأن مليشيات إيرانية تتمركز فيها.

وشنّت إسرائيل 7 هجمات على سوريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينها هجوم اليوم، وكان أعنفها الذي وقع في مطلع يوليو الجاري، وقتل فيه 15 شخصًا بينهم مدنيون.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عقب قصفها مواقع بسوريا.. إسرائيل تغلق المجال الجوي للجولان المحتلة
سبق

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، المنطقة الجوية فوق هضبة الجولان السورية المحتلة شرق نهر الأردن، في وجه حركة الطيران، عقب الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

وينتهي أمر الإغلاق يوم 31 أغسطس الجاري، وليست هذه أول مرة يتم فيها اتخاذ خطوة مشابهة؛ حيث يجري إغلاق المجال الجوي كلما كانت هناك توترات أمنية سواء في الشمال على الحدود اللبنانية السورية، أو في الجنوب بعد التوتر مع قطاع غزة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" كانت إسرائيل هاجمت، بالصواريخ، أهدافًا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي

وطال القصف أقصى ريف العاصمة الجنوبي الغربي قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان، إلى جانب مناطق في ريف ردعا والقنيطرة القريبين من الجولان السوري المحتل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في مرتفعات تل الحارة، تُقَدر الاستخبارات الغربية بأن مليشيات إيرانية تتمركز فيها.

وشنّت إسرائيل 7 هجمات على سوريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينها هجوم اليوم، وكان أعنفها الذي وقع في مطلع يوليو الجاري، وقتل فيه 15 شخصًا بينهم مدنيون.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
11:26 AM

عقب قصفها مواقع بسوريا.. إسرائيل تغلق المجال الجوي للجولان المحتلة

في واقعة مكررة بعد أي توتر أمني ويستمر حتى نهاية أغسطس الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، المنطقة الجوية فوق هضبة الجولان السورية المحتلة شرق نهر الأردن، في وجه حركة الطيران، عقب الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

وينتهي أمر الإغلاق يوم 31 أغسطس الجاري، وليست هذه أول مرة يتم فيها اتخاذ خطوة مشابهة؛ حيث يجري إغلاق المجال الجوي كلما كانت هناك توترات أمنية سواء في الشمال على الحدود اللبنانية السورية، أو في الجنوب بعد التوتر مع قطاع غزة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" كانت إسرائيل هاجمت، بالصواريخ، أهدافًا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي

وطال القصف أقصى ريف العاصمة الجنوبي الغربي قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان، إلى جانب مناطق في ريف ردعا والقنيطرة القريبين من الجولان السوري المحتل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في مرتفعات تل الحارة، تُقَدر الاستخبارات الغربية بأن مليشيات إيرانية تتمركز فيها.

وشنّت إسرائيل 7 هجمات على سوريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينها هجوم اليوم، وكان أعنفها الذي وقع في مطلع يوليو الجاري، وقتل فيه 15 شخصًا بينهم مدنيون.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,352
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,071
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,039
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,281

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