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"إغاثي" الملك يوزع 558 خيمة للمتضررين من سيول وفيضانات السودان

فيما قدم مواد إيوائية للنازحين في مديرية الجوبة بمأرب

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، أمس الأول، بتوزيع 558 خيمة إيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة استفاد منها 3,348 فردًا، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وجرى توزيع 200 خيمة في قرية أبو رويجل بمحلية بحري النخلية التابعة لولاية الخرطوم استفاد منها 1,200 فرد، وتوزيع 60 خيمة في قرية قوز بدر بمحلية المتمة التابعة لولاية نهر النيل استفاد منها 360 فردًا، وتوزيع 200 خيمة في منطقة المسعودية بولاية الجزيرة استفاد منها 1,200 فرد، كما تم توزيع 98 خيمة في قرى الغبش و بقروسي و المغاوير بمحلية المتمة التابعة لولاية نهر النيل استفاد منها 588 فردًا.

على جانب أخر وزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس الأول مواد إيوائية شملت 8 خيام و48 بطانية و16 بساطًا للنازحين المستجدين في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، استفاد منها 48 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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"إغاثي" الملك يوزع 558 خيمة للمتضررين من سيول وفيضانات السودان
سبق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، أمس الأول، بتوزيع 558 خيمة إيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة استفاد منها 3,348 فردًا، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وجرى توزيع 200 خيمة في قرية أبو رويجل بمحلية بحري النخلية التابعة لولاية الخرطوم استفاد منها 1,200 فرد، وتوزيع 60 خيمة في قرية قوز بدر بمحلية المتمة التابعة لولاية نهر النيل استفاد منها 360 فردًا، وتوزيع 200 خيمة في منطقة المسعودية بولاية الجزيرة استفاد منها 1,200 فرد، كما تم توزيع 98 خيمة في قرى الغبش و بقروسي و المغاوير بمحلية المتمة التابعة لولاية نهر النيل استفاد منها 588 فردًا.

على جانب أخر وزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس الأول مواد إيوائية شملت 8 خيام و48 بطانية و16 بساطًا للنازحين المستجدين في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، استفاد منها 48 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
04:44 PM

"إغاثي" الملك يوزع 558 خيمة للمتضررين من سيول وفيضانات السودان

فيما قدم مواد إيوائية للنازحين في مديرية الجوبة بمأرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، أمس الأول، بتوزيع 558 خيمة إيوائية للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة استفاد منها 3,348 فردًا، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وجرى توزيع 200 خيمة في قرية أبو رويجل بمحلية بحري النخلية التابعة لولاية الخرطوم استفاد منها 1,200 فرد، وتوزيع 60 خيمة في قرية قوز بدر بمحلية المتمة التابعة لولاية نهر النيل استفاد منها 360 فردًا، وتوزيع 200 خيمة في منطقة المسعودية بولاية الجزيرة استفاد منها 1,200 فرد، كما تم توزيع 98 خيمة في قرى الغبش و بقروسي و المغاوير بمحلية المتمة التابعة لولاية نهر النيل استفاد منها 588 فردًا.

على جانب أخر وزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس الأول مواد إيوائية شملت 8 خيام و48 بطانية و16 بساطًا للنازحين المستجدين في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، استفاد منها 48 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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