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شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يرأس الاجتماع الأول لإطلاق الخطة الاستراتيجية للوزارة

تعد الأولى للوزارة منذ تأسيسها.. وتهدف لزيادة كفاءة الإنتاج وتحسين بيئة العمل

رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالرياض، الاجتماع الأول لإعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الخمس سنوات المقبلة، بحضور وكلاء الوزارة، ورئيس الفريق الاستشاري بمعهد الإدارة العامة، وأعضاء الفريق، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
ورحب الوزير، في مستهل الاجتماع، برئيس الفريق الاستشاري والأعضاء، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم، مؤكداً على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارة ومعهد الإدارة العامة في رسم معالم الخطة الاستراتيجية لأعمال الوزارة، كي تكون متوافقة ومحققة لأهداف رؤية المملكة 2030، ومتماشية مع رسالة الوزارة العامة؛ لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، والعناية ببيوت الله، والدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال.

واستعرض رئيس الفريق الاستشاري، الدكتور بندر الواكد، خلال الاجتماع بين يدي الوزير، والحضور، مشروع الخطة الاستراتيجية لأعمال الوزارة خلال الخمس سنوات المقبلة، ومراحل تنفيذها خلال 120 يوم عمل، ومواءمتها لأهداف رؤية المملكة ،2030 وتكاملها واتساقها مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة، وستشمل جميع قطاعات الوزارة مما يحقق للوزارة التكامل مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتطلعات القيادة الرشيدة.

يذكر أن هذه الخطة الاستراتيجية هي الخطة الأولى منذ تأسيس الوزارة، والمأمول منها أن تدفع باتجاه زيادة كفاءة الإنتاج، وتحسين بيئة العمل.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يرأس الاجتماع الأول لإطلاق الخطة الاستراتيجية للوزارة
سبق

رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالرياض، الاجتماع الأول لإعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الخمس سنوات المقبلة، بحضور وكلاء الوزارة، ورئيس الفريق الاستشاري بمعهد الإدارة العامة، وأعضاء الفريق، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
ورحب الوزير، في مستهل الاجتماع، برئيس الفريق الاستشاري والأعضاء، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم، مؤكداً على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارة ومعهد الإدارة العامة في رسم معالم الخطة الاستراتيجية لأعمال الوزارة، كي تكون متوافقة ومحققة لأهداف رؤية المملكة 2030، ومتماشية مع رسالة الوزارة العامة؛ لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، والعناية ببيوت الله، والدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال.

واستعرض رئيس الفريق الاستشاري، الدكتور بندر الواكد، خلال الاجتماع بين يدي الوزير، والحضور، مشروع الخطة الاستراتيجية لأعمال الوزارة خلال الخمس سنوات المقبلة، ومراحل تنفيذها خلال 120 يوم عمل، ومواءمتها لأهداف رؤية المملكة ،2030 وتكاملها واتساقها مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة، وستشمل جميع قطاعات الوزارة مما يحقق للوزارة التكامل مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتطلعات القيادة الرشيدة.

يذكر أن هذه الخطة الاستراتيجية هي الخطة الأولى منذ تأسيس الوزارة، والمأمول منها أن تدفع باتجاه زيادة كفاءة الإنتاج، وتحسين بيئة العمل.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
03:33 PM

شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يرأس الاجتماع الأول لإطلاق الخطة الاستراتيجية للوزارة

تعد الأولى للوزارة منذ تأسيسها.. وتهدف لزيادة كفاءة الإنتاج وتحسين بيئة العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالرياض، الاجتماع الأول لإعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الخمس سنوات المقبلة، بحضور وكلاء الوزارة، ورئيس الفريق الاستشاري بمعهد الإدارة العامة، وأعضاء الفريق، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
ورحب الوزير، في مستهل الاجتماع، برئيس الفريق الاستشاري والأعضاء، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم، مؤكداً على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارة ومعهد الإدارة العامة في رسم معالم الخطة الاستراتيجية لأعمال الوزارة، كي تكون متوافقة ومحققة لأهداف رؤية المملكة 2030، ومتماشية مع رسالة الوزارة العامة؛ لخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، والعناية ببيوت الله، والدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال.

واستعرض رئيس الفريق الاستشاري، الدكتور بندر الواكد، خلال الاجتماع بين يدي الوزير، والحضور، مشروع الخطة الاستراتيجية لأعمال الوزارة خلال الخمس سنوات المقبلة، ومراحل تنفيذها خلال 120 يوم عمل، ومواءمتها لأهداف رؤية المملكة ،2030 وتكاملها واتساقها مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة، وستشمل جميع قطاعات الوزارة مما يحقق للوزارة التكامل مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتطلعات القيادة الرشيدة.

يذكر أن هذه الخطة الاستراتيجية هي الخطة الأولى منذ تأسيس الوزارة، والمأمول منها أن تدفع باتجاه زيادة كفاءة الإنتاج، وتحسين بيئة العمل.

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