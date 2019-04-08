السعوديون أنفقوا 121.5 مليار ريال على السياحة الداخلية

خلال 2018م.. وإجمالي الرحلات وصل إلى 42.7 مليون

كشف تقرير إحصائي مؤخرًا، أن الإنفاق السياحي على السياحة المحلية في مناطق المملكة بلغ 46.3 مليار ريال عام 2018م؛ فيما بلغ الإنفاق على السياحة الوافدة إلى المملكة 75.2 مليار ريال في ذات العام.

ورصدت نشرة مؤشرات السفر والسياحة في المملكة، الحركة السياحية المحلية خلال شهريْ يناير وفبراير 2019م الصادرة عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن إجمالي الرحلات السياحية المحلية خلال عام 2018م وصل إلى 42.7 مليون رحلة سياحية؛ بينما وصل إجمالي الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة خلال العام الماضي إلى 15.3 مليون رحلة سياحية.

وأفادت النشرة بأن إجمالي الرحلات السياحية الداخلية في المملكة خلال شهريْ يناير وفبراير هذا العام، بلغت 8.3 مليون رحلة، بزيادة 4.7% عن ذات الفترة من العام الماضي، والتي قُدّرت بـ7.9 مليون رحلة؛ موضحة أن إجمالي الليالي السياحية وصلت إلى 40.8 مليون ليلة سياحية في شهري يناير وفبراير هذا العام.

وقدرت نشرة مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) أن إجمالي الإنفاق السياحي على السياحة المحلية في يناير وفبراير 2019م بلغ نحو 8.9 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 2.9% عن الفترة ذاتها العام الماضي، والتي بلغت 8.7 مليار ريال؛ مبينة أن الإنفاق السياحي على السياحة الوافدة في يناير وفبراير هذا العام بلغ 12.5 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 13.6% عن الفترة ذاتها العام الماضي والتي بلغت 11 مليار ريال.

يشار إلى أن الرحلة السياحية هي مصطلح يُقصد به الرحلة التي يكون فيها مبيت، وقد تكون للسائح الواحد أكثر من رحلة سياحية. ويوفر مركز "ماس" عددًا من التقارير الإحصائية السياحية بنسخها الكاملة على موقع مركز ماس (www.mas.gov.sa)، كما يمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير من خلال الرابط التالي: http://www.mas.gov.sa/publications/1003.