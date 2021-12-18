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مستشفى العارضة يتأهب لاستقبال "سباهي" بأعمال الصيانة.. ومراجعون: الجديد أولى

حركة إصلاحات شهدها خلال الأيام الماضية.. تنظيف وترتيب في انتظار الزيارة

كشفت مصادر "سبق" ما وراء حركة الصيانة التي شهدها مستشفى العارضة العام خلال الأيام الماضية، ولمسها المراجعون، مبينين أن الأعمال والصيانة والترتيبات والتنظيفات؛ بسبب "سباهي" الذي قرر زيارة المستشفى للنظر في اعتماده.

وبيّن أهالٍ في العارضة أن المستشفى الجديد أولى بالتشغيل والصيانة وصرف هذه الأموال عليه؛ لكون المستشفى الحالي قديم ولا تتوافر به إلا أقسام محدودة، مطالبين بافتتاح المستشفى الجديد باعتبار أن الحاجة له ماسّة، ويتسع لتقديم خدمات صحية أكبر في ظل حجم المستشفى القديم الذي يعاني من عدة إشكالات، وقد تعرض للحريق بالإضافة لتماسّات كهربائية سابقة.

و"سباهي" هو المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، ويعتبر الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية. وقد انبثق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية من المجلس الصحي السعودي كمنظمة غير هادفة للربح. وتكمن مهام المركز الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.

ويشار إلى أن "سبق" أعدت مجموعة من المواد الصحفية المتعلقة بالمستشفى المتعثر "الجديد"، وكشفت عن تحقيقات "نزاهة" وتفاصيل التعثر منذ ١١عاماً، وكذلك أزمة الأسرّة والعديد من التقارير، ومن بينها وعد "الصحة" بأن يتم تشغيل المستشفى؛ ولكن وقت الوعد قد فات منذ عام دون تشغيل وكررت الصحة وعودها إلى أن صدم الأهالي بتصريحات تفيد بأنه مستشفى للقطاع الجبلي كاملاً وليس للعارضة.

مستشفى العارضة العام سباهي المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى العارضة يتأهب لاستقبال "سباهي" بأعمال الصيانة.. ومراجعون: الجديد أولى
سبق

كشفت مصادر "سبق" ما وراء حركة الصيانة التي شهدها مستشفى العارضة العام خلال الأيام الماضية، ولمسها المراجعون، مبينين أن الأعمال والصيانة والترتيبات والتنظيفات؛ بسبب "سباهي" الذي قرر زيارة المستشفى للنظر في اعتماده.

وبيّن أهالٍ في العارضة أن المستشفى الجديد أولى بالتشغيل والصيانة وصرف هذه الأموال عليه؛ لكون المستشفى الحالي قديم ولا تتوافر به إلا أقسام محدودة، مطالبين بافتتاح المستشفى الجديد باعتبار أن الحاجة له ماسّة، ويتسع لتقديم خدمات صحية أكبر في ظل حجم المستشفى القديم الذي يعاني من عدة إشكالات، وقد تعرض للحريق بالإضافة لتماسّات كهربائية سابقة.

و"سباهي" هو المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، ويعتبر الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية. وقد انبثق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية من المجلس الصحي السعودي كمنظمة غير هادفة للربح. وتكمن مهام المركز الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.

ويشار إلى أن "سبق" أعدت مجموعة من المواد الصحفية المتعلقة بالمستشفى المتعثر "الجديد"، وكشفت عن تحقيقات "نزاهة" وتفاصيل التعثر منذ ١١عاماً، وكذلك أزمة الأسرّة والعديد من التقارير، ومن بينها وعد "الصحة" بأن يتم تشغيل المستشفى؛ ولكن وقت الوعد قد فات منذ عام دون تشغيل وكررت الصحة وعودها إلى أن صدم الأهالي بتصريحات تفيد بأنه مستشفى للقطاع الجبلي كاملاً وليس للعارضة.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
02:55 PM

مستشفى العارضة يتأهب لاستقبال "سباهي" بأعمال الصيانة.. ومراجعون: الجديد أولى

حركة إصلاحات شهدها خلال الأيام الماضية.. تنظيف وترتيب في انتظار الزيارة

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محمد المواسي - جازان
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كشفت مصادر "سبق" ما وراء حركة الصيانة التي شهدها مستشفى العارضة العام خلال الأيام الماضية، ولمسها المراجعون، مبينين أن الأعمال والصيانة والترتيبات والتنظيفات؛ بسبب "سباهي" الذي قرر زيارة المستشفى للنظر في اعتماده.

وبيّن أهالٍ في العارضة أن المستشفى الجديد أولى بالتشغيل والصيانة وصرف هذه الأموال عليه؛ لكون المستشفى الحالي قديم ولا تتوافر به إلا أقسام محدودة، مطالبين بافتتاح المستشفى الجديد باعتبار أن الحاجة له ماسّة، ويتسع لتقديم خدمات صحية أكبر في ظل حجم المستشفى القديم الذي يعاني من عدة إشكالات، وقد تعرض للحريق بالإضافة لتماسّات كهربائية سابقة.

و"سباهي" هو المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، ويعتبر الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية. وقد انبثق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية من المجلس الصحي السعودي كمنظمة غير هادفة للربح. وتكمن مهام المركز الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.

ويشار إلى أن "سبق" أعدت مجموعة من المواد الصحفية المتعلقة بالمستشفى المتعثر "الجديد"، وكشفت عن تحقيقات "نزاهة" وتفاصيل التعثر منذ ١١عاماً، وكذلك أزمة الأسرّة والعديد من التقارير، ومن بينها وعد "الصحة" بأن يتم تشغيل المستشفى؛ ولكن وقت الوعد قد فات منذ عام دون تشغيل وكررت الصحة وعودها إلى أن صدم الأهالي بتصريحات تفيد بأنه مستشفى للقطاع الجبلي كاملاً وليس للعارضة.

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