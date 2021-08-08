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مكالمة هاتفية مميتة.. ذبح صحفي في ظروف غامضة بالكونغو

"سيبيرادو" اتهم المخابرات بمقتله

قُتِل الصحفي هريتييه ماجايان الذي يعمل لمصلحة التلفزيون الكونغولي ذبحاً، اليوم الأحد، في روتشورو بمنطقة شمال كيفو، شرقي الكونغو الديمقراطية.

وأعرب زميله روجيه سيبيرادو عن اعتقاده بأن "مقتله مرتبط بالاستخبارات؛ لأنهم أخذوا هاتفه بعد قتله".

من جانبه، بيّن المسؤول العسكري في إقليم روتشورو لوك ألبرت، أن "ماجايان" تلقى مكالمة من شخص طلب مقابلته، ليتم قتله ذبحاً، وفقاً لـ"فرانس 24".

ورجح "روتشورو" أن تكون عملية القتل جرت بدوافع إجرامية.

ولفت إلى ضرورة انتظار نتيجة التحقيق الذي فُتِح اليوم.

و"ماجايان" (26 عاماً)، متزوج وأب لطفلين، ويعمل منذ عام 2018 لمصلحة محطة "روتشورو" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الكونغولية.

وكان "ماجايان" يقدّم برامج تستهدف الشباب ينصحهم خلالها بإفساح الطريق أمام السلام؛ لمواجهة انعدام الأمن المتجذر في المنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مكالمة هاتفية مميتة.. ذبح صحفي في ظروف غامضة بالكونغو
سبق

قُتِل الصحفي هريتييه ماجايان الذي يعمل لمصلحة التلفزيون الكونغولي ذبحاً، اليوم الأحد، في روتشورو بمنطقة شمال كيفو، شرقي الكونغو الديمقراطية.

وأعرب زميله روجيه سيبيرادو عن اعتقاده بأن "مقتله مرتبط بالاستخبارات؛ لأنهم أخذوا هاتفه بعد قتله".

من جانبه، بيّن المسؤول العسكري في إقليم روتشورو لوك ألبرت، أن "ماجايان" تلقى مكالمة من شخص طلب مقابلته، ليتم قتله ذبحاً، وفقاً لـ"فرانس 24".

ورجح "روتشورو" أن تكون عملية القتل جرت بدوافع إجرامية.

ولفت إلى ضرورة انتظار نتيجة التحقيق الذي فُتِح اليوم.

و"ماجايان" (26 عاماً)، متزوج وأب لطفلين، ويعمل منذ عام 2018 لمصلحة محطة "روتشورو" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الكونغولية.

وكان "ماجايان" يقدّم برامج تستهدف الشباب ينصحهم خلالها بإفساح الطريق أمام السلام؛ لمواجهة انعدام الأمن المتجذر في المنطقة.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
07:59 PM

مكالمة هاتفية مميتة.. ذبح صحفي في ظروف غامضة بالكونغو

"سيبيرادو" اتهم المخابرات بمقتله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل الصحفي هريتييه ماجايان الذي يعمل لمصلحة التلفزيون الكونغولي ذبحاً، اليوم الأحد، في روتشورو بمنطقة شمال كيفو، شرقي الكونغو الديمقراطية.

وأعرب زميله روجيه سيبيرادو عن اعتقاده بأن "مقتله مرتبط بالاستخبارات؛ لأنهم أخذوا هاتفه بعد قتله".

من جانبه، بيّن المسؤول العسكري في إقليم روتشورو لوك ألبرت، أن "ماجايان" تلقى مكالمة من شخص طلب مقابلته، ليتم قتله ذبحاً، وفقاً لـ"فرانس 24".

ورجح "روتشورو" أن تكون عملية القتل جرت بدوافع إجرامية.

ولفت إلى ضرورة انتظار نتيجة التحقيق الذي فُتِح اليوم.

و"ماجايان" (26 عاماً)، متزوج وأب لطفلين، ويعمل منذ عام 2018 لمصلحة محطة "روتشورو" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الكونغولية.

وكان "ماجايان" يقدّم برامج تستهدف الشباب ينصحهم خلالها بإفساح الطريق أمام السلام؛ لمواجهة انعدام الأمن المتجذر في المنطقة.

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