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بيان نادر.. 6 دول تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في ليبيا

طالبت بالعودة للعملية السياسية

دعت فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات والولايات المتحدة وإيطاليا، اليوم (الثلاثاء)، إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس، وحذرت من محاولات تنظيمات إرهابية استغلال الفراغ السياسي في البلاد.

وبحسب "رويترز"، أكدت الدول الست في بيان مشترك نادر قلقها الشديد من استمرار القتال في طرابلس، ودعت إلى الوقف الفوري للقتال، مطالبة بالعودة سريعاً إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

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بيان نادر.. 6 دول تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في ليبيا
سبق

دعت فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات والولايات المتحدة وإيطاليا، اليوم (الثلاثاء)، إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس، وحذرت من محاولات تنظيمات إرهابية استغلال الفراغ السياسي في البلاد.

وبحسب "رويترز"، أكدت الدول الست في بيان مشترك نادر قلقها الشديد من استمرار القتال في طرابلس، ودعت إلى الوقف الفوري للقتال، مطالبة بالعودة سريعاً إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
08:50 PM

بيان نادر.. 6 دول تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في ليبيا

طالبت بالعودة للعملية السياسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات والولايات المتحدة وإيطاليا، اليوم (الثلاثاء)، إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس، وحذرت من محاولات تنظيمات إرهابية استغلال الفراغ السياسي في البلاد.

وبحسب "رويترز"، أكدت الدول الست في بيان مشترك نادر قلقها الشديد من استمرار القتال في طرابلس، ودعت إلى الوقف الفوري للقتال، مطالبة بالعودة سريعاً إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

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