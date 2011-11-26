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الحكومة البريطانية تخفف القيود المفروضة على المسافرين إليها من دول العالم

تشمل دول الخليج.. وبدءًا من 15 ديسمبر المقبل

أعلنت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة لتخفيف القيود المفروضة على المسافرين إليها من دول العالم، وخاصة المناطق عالية الخطورة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتتضمّن الإجراءات تقليل مدة العزل الذاتي من 15 يومًا، والتي قررتها منذ مارس الماضي، إلى خمسة أيام فقط اعتبارًا من 15 ديسمبر المقبل.

كما تتضمن الإجراءات إصدار شهادات إلزامية لكل العاملين في القطاعات الخدمية الخاصة بالمسافرين، تؤكد تلقيهم تطعيمًا ضد فيروس كورونا، وتحدّد مدة صلاحية الشهادة، في حين لن يستطيع أي شخص مستقبلًا مزاولة العمل في قطاع السياحة والسفر دون أن يحمل هذه الشهادة التي تثبت أولًا خلوّه من الفيروس، وكذلك حصوله على تطعيم، وسلامته من إمكانية نقله الفيروس.

بريطانيا

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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الحكومة البريطانية تخفف القيود المفروضة على المسافرين إليها من دول العالم
سبق

أعلنت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة لتخفيف القيود المفروضة على المسافرين إليها من دول العالم، وخاصة المناطق عالية الخطورة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتتضمّن الإجراءات تقليل مدة العزل الذاتي من 15 يومًا، والتي قررتها منذ مارس الماضي، إلى خمسة أيام فقط اعتبارًا من 15 ديسمبر المقبل.

كما تتضمن الإجراءات إصدار شهادات إلزامية لكل العاملين في القطاعات الخدمية الخاصة بالمسافرين، تؤكد تلقيهم تطعيمًا ضد فيروس كورونا، وتحدّد مدة صلاحية الشهادة، في حين لن يستطيع أي شخص مستقبلًا مزاولة العمل في قطاع السياحة والسفر دون أن يحمل هذه الشهادة التي تثبت أولًا خلوّه من الفيروس، وكذلك حصوله على تطعيم، وسلامته من إمكانية نقله الفيروس.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
09:51 PM

الحكومة البريطانية تخفف القيود المفروضة على المسافرين إليها من دول العالم

تشمل دول الخليج.. وبدءًا من 15 ديسمبر المقبل

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خالد خليل - الرياض
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أعلنت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة لتخفيف القيود المفروضة على المسافرين إليها من دول العالم، وخاصة المناطق عالية الخطورة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتتضمّن الإجراءات تقليل مدة العزل الذاتي من 15 يومًا، والتي قررتها منذ مارس الماضي، إلى خمسة أيام فقط اعتبارًا من 15 ديسمبر المقبل.

كما تتضمن الإجراءات إصدار شهادات إلزامية لكل العاملين في القطاعات الخدمية الخاصة بالمسافرين، تؤكد تلقيهم تطعيمًا ضد فيروس كورونا، وتحدّد مدة صلاحية الشهادة، في حين لن يستطيع أي شخص مستقبلًا مزاولة العمل في قطاع السياحة والسفر دون أن يحمل هذه الشهادة التي تثبت أولًا خلوّه من الفيروس، وكذلك حصوله على تطعيم، وسلامته من إمكانية نقله الفيروس.

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