تصدرت مدينة جدة، الخميس، أعداد المصابين بفيروس كورونا، على مستوى 26 مدينة ومحافظة بالمملكة، بـ195 حالة. وكانت سجلت أمس، 69 حالة. وتشير المعلومات إلى أن هناك إصابات ظهرت بعد اكتشاف مواقع سكن العمال، من اللجنة المشكلة بقيادة محافظة جدة؛ حيث ظهرت إصابات في مجمعات سكنية بعد التحقق منها من قبل الفرق الطبية. وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أعلن، اليوم، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الحالات في المملكة بلغت ٦٣٨٠ حالة، بينها ٥٣٠٧ حالات نشطة؛ منها ٧١ حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة. وتابع: جرى تسجيل ٥٩ حالة تعافٍ، ليصل الإجمالي في المملكة إلى ٩٩٠ حالة، وتسجيل أربع وفيات جديدة، تراوحت أعمارهم بين ٣٥ إلى ٨٩ عامًا، معظمهم يعانون أمراضًا مزمنة، ليبلغ إجمالي الوفيات في المملكة إلى ٨٣ حالة.

بـ195 حالة.. جدّة تتصدر مدن المملكة اليوم في إصابات كورونا عبدالله الراجحي سبق 2020-04-16 تصدرت مدينة جدة، الخميس، أعداد المصابين بفيروس كورونا، على مستوى 26 مدينة ومحافظة بالمملكة، بـ195 حالة.



وكانت سجلت أمس، 69 حالة. وتشير المعلومات إلى أن هناك إصابات ظهرت بعد اكتشاف مواقع سكن العمال، من اللجنة المشكلة بقيادة محافظة جدة؛ حيث ظهرت إصابات في مجمعات سكنية بعد التحقق منها من قبل الفرق الطبية.



وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أعلن، اليوم، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الحالات في المملكة بلغت ٦٣٨٠ حالة، بينها ٥٣٠٧ حالات نشطة؛ منها ٧١ حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.



وتابع: جرى تسجيل ٥٩ حالة تعافٍ، ليصل الإجمالي في المملكة إلى ٩٩٠ حالة، وتسجيل أربع وفيات جديدة، تراوحت أعمارهم بين ٣٥ إلى ٨٩ عامًا، معظمهم يعانون أمراضًا مزمنة، ليبلغ إجمالي الوفيات في المملكة إلى ٨٣ حالة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 04:30 PM

بـ195 حالة.. جدّة تتصدر مدن المملكة اليوم في إصابات كورونا مصادر تؤكد ظهور حالات في مجمعات سكنية





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تصدرت مدينة جدة، الخميس، أعداد المصابين بفيروس كورونا، على مستوى 26 مدينة ومحافظة بالمملكة، بـ195 حالة.



وكانت سجلت أمس، 69 حالة. وتشير المعلومات إلى أن هناك إصابات ظهرت بعد اكتشاف مواقع سكن العمال، من اللجنة المشكلة بقيادة محافظة جدة؛ حيث ظهرت إصابات في مجمعات سكنية بعد التحقق منها من قبل الفرق الطبية.



وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أعلن، اليوم، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الحالات في المملكة بلغت ٦٣٨٠ حالة، بينها ٥٣٠٧ حالات نشطة؛ منها ٧١ حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.



وتابع: جرى تسجيل ٥٩ حالة تعافٍ، ليصل الإجمالي في المملكة إلى ٩٩٠ حالة، وتسجيل أربع وفيات جديدة، تراوحت أعمارهم بين ٣٥ إلى ٨٩ عامًا، معظمهم يعانون أمراضًا مزمنة، ليبلغ إجمالي الوفيات في المملكة إلى ٨٣ حالة.