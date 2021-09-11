"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على وادي الفرع

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، اليوم، على محافظة وادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية.
وذكر المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، اليوم، على محافظة وادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية.
وذكر المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، اليوم، على محافظة وادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية.
وذكر المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، اليوم، على محافظة وادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية.
وذكر المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.