وذكر المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، اليوم، على محافظة وادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية.

"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على وادي الفرع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-11 نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، اليوم، على محافظة وادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية. وذكر المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 12:39 PM

"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على وادي الفرع تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً وتستمر حتى الـ ٨ مساءً





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نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، اليوم، على محافظة وادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية.

وذكر المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.