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"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على وادي الفرع

تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً وتستمر حتى الـ ٨ مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، اليوم، على محافظة وادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية.

وذكر المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على وادي الفرع
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، اليوم، على محافظة وادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية.

وذكر المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
12:39 PM

"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية على وادي الفرع

تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً وتستمر حتى الـ ٨ مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، اليوم، على محافظة وادي الفرع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية.

وذكر المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ ظهراً تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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