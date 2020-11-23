1041 إصابة جديدة بكورونا" في لبنان .. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 117476
الفيروس أنهى حياة 11 مريضاً خلال 24 ساعة
سجّل لبنان 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 117476 إصابةً.
وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الاثنين)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 69079.
وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 911 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.
لبنان
فيروس كورونا الجديد
1041 إصابة جديدة بكورونا" في لبنان .. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 117476
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-23
سجّل لبنان 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 117476 إصابةً.
وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الاثنين)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 69079.
وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 911 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
08:36 PM
1041 إصابة جديدة بكورونا" في لبنان .. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 117476
الفيروس أنهى حياة 11 مريضاً خلال 24 ساعة
سجّل لبنان 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 117476 إصابةً.
وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الاثنين)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 69079.
وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 911 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.