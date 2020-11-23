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"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

1041 إصابة جديدة بكورونا" في لبنان .. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 117476

الفيروس أنهى حياة 11 مريضاً خلال 24 ساعة

سجّل لبنان 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 117476 إصابةً.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الاثنين)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 69079.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 911 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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1041 إصابة جديدة بكورونا" في لبنان .. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 117476
سبق

سجّل لبنان 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 117476 إصابةً.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الاثنين)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 69079.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 911 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
08:36 PM

1041 إصابة جديدة بكورونا" في لبنان .. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 117476

الفيروس أنهى حياة 11 مريضاً خلال 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل لبنان 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 117476 إصابةً.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الاثنين)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 69079.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 911 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

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