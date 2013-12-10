شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، اليوم، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة؛ مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة العاصمة المقدسة وجامعة أم القرى. وقّع المذكّرة من الجانبين: أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ومدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل. تهدف المذكّرة إلى تبادل البيانات لتحقيق التكامل في مجال المعلومات الهندسية للطرق والاجتماعية والأسرية بأنواعها المختلفة؛ كالبيانات والمسوحات والإحصاءات والمؤشرات وتحليلها، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال البحوث وتنفيذها وتحكيمها، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع، وتنمية قدرات العاملين لدى الطرفين ومهاراتهم؛ من خلال الدعوة للمشاركة في الدورات التدريبية وحلقات النقاش، وفتح قنوات التعاون التفاعلي بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية والتقنية؛ مما يحقّق التكامل الإيجابي وتبادل الخبرات بين الطرفين؛ وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

"الفيصل" يشهد توقيع مذكّرة تفاهم بين "أمانة العاصمة المقدسة" و"جامعة أم القرى" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-10 شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، اليوم، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة؛ مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة العاصمة المقدسة وجامعة أم القرى.



وقّع المذكّرة من الجانبين: أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ومدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل.



تهدف المذكّرة إلى تبادل البيانات لتحقيق التكامل في مجال المعلومات الهندسية للطرق والاجتماعية والأسرية بأنواعها المختلفة؛ كالبيانات والمسوحات والإحصاءات والمؤشرات وتحليلها، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال البحوث وتنفيذها وتحكيمها، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع، وتنمية قدرات العاملين لدى الطرفين ومهاراتهم؛ من خلال الدعوة للمشاركة في الدورات التدريبية وحلقات النقاش، وفتح قنوات التعاون التفاعلي بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية والتقنية؛ مما يحقّق التكامل الإيجابي وتبادل الخبرات بين الطرفين؛ وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 07:09 PM

"الفيصل" يشهد توقيع مذكّرة تفاهم بين "أمانة العاصمة المقدسة" و"جامعة أم القرى" من أجل تبادل البيانات لتحقيق التكامل في مجال "المعلومات الهندسية"





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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، اليوم، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة؛ مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة العاصمة المقدسة وجامعة أم القرى.



وقّع المذكّرة من الجانبين: أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ومدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل.



تهدف المذكّرة إلى تبادل البيانات لتحقيق التكامل في مجال المعلومات الهندسية للطرق والاجتماعية والأسرية بأنواعها المختلفة؛ كالبيانات والمسوحات والإحصاءات والمؤشرات وتحليلها، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال البحوث وتنفيذها وتحكيمها، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع، وتنمية قدرات العاملين لدى الطرفين ومهاراتهم؛ من خلال الدعوة للمشاركة في الدورات التدريبية وحلقات النقاش، وفتح قنوات التعاون التفاعلي بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية والتقنية؛ مما يحقّق التكامل الإيجابي وتبادل الخبرات بين الطرفين؛ وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.