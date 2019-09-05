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تعرّف على موعد القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة جندي بالأمن العام

وكالة الداخلية للشؤون العسكرية: استقبال الطلبات عبر بوابة "أبشر- التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في (مكة المكرمة، المدينة المنورة).


وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 9/ 1/1441هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 12/ 1/1441هـ على الرابط التالي www.jobs.sa .

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تعرّف على موعد القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة جندي بالأمن العام
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في (مكة المكرمة، المدينة المنورة).


وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 9/ 1/1441هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 12/ 1/1441هـ على الرابط التالي www.jobs.sa .

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
04:07 PM

تعرّف على موعد القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة جندي بالأمن العام

وكالة الداخلية للشؤون العسكرية: استقبال الطلبات عبر بوابة "أبشر- التوظيف"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
7,797

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في (مكة المكرمة، المدينة المنورة).


وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 9/ 1/1441هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 12/ 1/1441هـ على الرابط التالي www.jobs.sa .

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