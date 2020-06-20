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"سلطان زبيدي" يحتفل بعقد قرانه في صبيا

احتفل سلطان محمد زبيدي، أحد منسوبي وزارة الصحة بجازان، بعقد قرانه على ابنة أحمد بلغيث مؤذن في محافظة صبيا.

"سبق" تبارك للعروسين. ألف مبروك.

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"سلطان زبيدي" يحتفل بعقد قرانه في صبيا
سبق

احتفل سلطان محمد زبيدي، أحد منسوبي وزارة الصحة بجازان، بعقد قرانه على ابنة أحمد بلغيث مؤذن في محافظة صبيا.

"سبق" تبارك للعروسين. ألف مبروك.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
08:14 PM

"سلطان زبيدي" يحتفل بعقد قرانه في صبيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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احتفل سلطان محمد زبيدي، أحد منسوبي وزارة الصحة بجازان، بعقد قرانه على ابنة أحمد بلغيث مؤذن في محافظة صبيا.

"سبق" تبارك للعروسين. ألف مبروك.

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