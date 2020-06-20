"سلطان زبيدي" يحتفل بعقد قرانه في صبيا

احتفل سلطان محمد زبيدي، أحد منسوبي وزارة الصحة بجازان، بعقد قرانه على ابنة أحمد بلغيث مؤذن في محافظة صبيا.
"سبق" تبارك للعروسين. ألف مبروك.
احتفل سلطان محمد زبيدي، أحد منسوبي وزارة الصحة بجازان، بعقد قرانه على ابنة أحمد بلغيث مؤذن في محافظة صبيا.
"سبق" تبارك للعروسين. ألف مبروك.
احتفل سلطان محمد زبيدي، أحد منسوبي وزارة الصحة بجازان، بعقد قرانه على ابنة أحمد بلغيث مؤذن في محافظة صبيا.
"سبق" تبارك للعروسين. ألف مبروك.
احتفل سلطان محمد زبيدي، أحد منسوبي وزارة الصحة بجازان، بعقد قرانه على ابنة أحمد بلغيث مؤذن في محافظة صبيا.
"سبق" تبارك للعروسين. ألف مبروك.