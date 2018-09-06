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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمواطن ومقيم في الجوف أدينا بجريمة التستر التجاري

"التجارة" تضبط عمالة مخالفة تدير معملاً به 12 ألف لتر من مواد النظافة المغشوشة

الإطاحة بـ 8 هاربات من كفلائهن وضبط علب وكراتين تحمل علامات تجارية مشهورة

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار عمائر في الرياض استخدمتها عمالة مخالفة كمعامل لغش منتجات النظافة.

وأكدت "التجارة" في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه بمساندة الحملات الأمنية بالرياض تمت مداهمة فلتين يديرهما عاملان وافدان باستغلالهما كمعمل تعمل فيه 8 عاملات هاربات من كفلائهن في غش منتجات النظافة، وتم ضبط 109,000 علبة جاهزة للتوزيع وكراتين وعلب تحمل علامات تجارية مشهورة للمنظفات و12 ألف لتر من المواد المغشوشة المخزنة.

وأضافت: ‏استمرت عملية المداهمة والتحري والرصد 14 ساعة متواصلة، حيث تم إغلاق الموقع، وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تضبط عمالة مخالفة تدير معملاً به 12 ألف لتر من مواد النظافة المغشوشة
سبق

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار عمائر في الرياض استخدمتها عمالة مخالفة كمعامل لغش منتجات النظافة.

وأكدت "التجارة" في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه بمساندة الحملات الأمنية بالرياض تمت مداهمة فلتين يديرهما عاملان وافدان باستغلالهما كمعمل تعمل فيه 8 عاملات هاربات من كفلائهن في غش منتجات النظافة، وتم ضبط 109,000 علبة جاهزة للتوزيع وكراتين وعلب تحمل علامات تجارية مشهورة للمنظفات و12 ألف لتر من المواد المغشوشة المخزنة.

وأضافت: ‏استمرت عملية المداهمة والتحري والرصد 14 ساعة متواصلة، حيث تم إغلاق الموقع، وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
11:45 PM

"التجارة" تضبط عمالة مخالفة تدير معملاً به 12 ألف لتر من مواد النظافة المغشوشة

الإطاحة بـ 8 هاربات من كفلائهن وضبط علب وكراتين تحمل علامات تجارية مشهورة

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
2
5,849

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار عمائر في الرياض استخدمتها عمالة مخالفة كمعامل لغش منتجات النظافة.

وأكدت "التجارة" في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه بمساندة الحملات الأمنية بالرياض تمت مداهمة فلتين يديرهما عاملان وافدان باستغلالهما كمعمل تعمل فيه 8 عاملات هاربات من كفلائهن في غش منتجات النظافة، وتم ضبط 109,000 علبة جاهزة للتوزيع وكراتين وعلب تحمل علامات تجارية مشهورة للمنظفات و12 ألف لتر من المواد المغشوشة المخزنة.

وأضافت: ‏استمرت عملية المداهمة والتحري والرصد 14 ساعة متواصلة، حيث تم إغلاق الموقع، وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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