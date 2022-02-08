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وزير الداخلية يبحث مع قائد الجيش الباكستاني الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مدينة راولبندي، الاثنين، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

باكستان راولبندي وزارة الداخلية وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود الجيش الباكستاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية يبحث مع قائد الجيش الباكستاني الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
سبق

التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مدينة راولبندي، الاثنين، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
02:02 AM
اخر تعديل
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
04:01 AM

وزير الداخلية يبحث مع قائد الجيش الباكستاني الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مدينة راولبندي، الاثنين، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,480
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,286
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,994
38 مليار ..

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