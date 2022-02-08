وزير الداخلية يبحث مع قائد الجيش الباكستاني الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مدينة راولبندي، الاثنين، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.
وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مدينة راولبندي، الاثنين، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.
وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مدينة راولبندي، الاثنين، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.
وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مدينة راولبندي، الاثنين، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.
وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.