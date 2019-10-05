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انطلاق البرنامج التدريبي الخامس لتأهيل المقيمين الخارجيين

في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني بمركز "مسار"

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الخامس لتأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني، والذي يعقده المركز الوطني لتقويم التدريب "مسار" بهيئة تقويم التعليم والتدريب ويستمر لمدة أربعة أيام وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني لتقويم التدريب الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار أن الهدف من عقد البرنامج هو تأهيل المقيمين الخارجيين للقيام بأعمال التقييم للمنشآت التدريب المتقدمة للاعتماد المؤسسي من المركز الوطني لتقويم التدريب والقيام بزيارات التقييم وزيارات التهيئة بما يتوافق مع معايير المركز، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأشار "العبدالجبار" إلى أن من ضمن أولويات المركز بناء القدرات الوطنية في مجال التقويم والاعتماد التقني والمهني من خلال التدريب على المعارف والمهارات المتصلة بالجودة، والتقويم والاعتماد من أجل تأهيل المقيمين للعمل في مجالات التقويم والاعتماد.

ويأتي عقد هذا البرنامج، والذي يشارك فيه مجموعة من المختصين والمختصات في مجال الجودة والاعتماد، ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي ينفذها المركز ضمن خطته التدريبية لعام 2019م.

يذكر أن البرنامج ضمن المراحل المتقدمة من مراحل التأهيل للمقيمين الخارجيين، حيث تتمثل المرحلة الأولى في فحص مؤهلات وخبرات المتقدم، أما المرحلة الثانية فتتمثل في مشاركة المتقدم في تقييم محوسب عبر الإنترنت بناءً على وثائق ومتطلبات ترسل له مسبقاً، ثم الدخول في البرنامج التدريبي وبعد إكمال البرنامج التدريبي فإنه يتم ترشيح المتقدم للمشاركة كمقيم تحت التدريب ضمن فرق التقويم الخارجية وبعد اجتيازه هذه المرحلة يتم اعتماد المشارك مقيماً خارجياً.

هيئة تقويم التعليم والتدريب المركز الوطني لتقويم التدريب الدكتور عبدالحميد العبدالجبار

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انطلاق البرنامج التدريبي الخامس لتأهيل المقيمين الخارجيين
سبق

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الخامس لتأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني، والذي يعقده المركز الوطني لتقويم التدريب "مسار" بهيئة تقويم التعليم والتدريب ويستمر لمدة أربعة أيام وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني لتقويم التدريب الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار أن الهدف من عقد البرنامج هو تأهيل المقيمين الخارجيين للقيام بأعمال التقييم للمنشآت التدريب المتقدمة للاعتماد المؤسسي من المركز الوطني لتقويم التدريب والقيام بزيارات التقييم وزيارات التهيئة بما يتوافق مع معايير المركز، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأشار "العبدالجبار" إلى أن من ضمن أولويات المركز بناء القدرات الوطنية في مجال التقويم والاعتماد التقني والمهني من خلال التدريب على المعارف والمهارات المتصلة بالجودة، والتقويم والاعتماد من أجل تأهيل المقيمين للعمل في مجالات التقويم والاعتماد.

ويأتي عقد هذا البرنامج، والذي يشارك فيه مجموعة من المختصين والمختصات في مجال الجودة والاعتماد، ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي ينفذها المركز ضمن خطته التدريبية لعام 2019م.

يذكر أن البرنامج ضمن المراحل المتقدمة من مراحل التأهيل للمقيمين الخارجيين، حيث تتمثل المرحلة الأولى في فحص مؤهلات وخبرات المتقدم، أما المرحلة الثانية فتتمثل في مشاركة المتقدم في تقييم محوسب عبر الإنترنت بناءً على وثائق ومتطلبات ترسل له مسبقاً، ثم الدخول في البرنامج التدريبي وبعد إكمال البرنامج التدريبي فإنه يتم ترشيح المتقدم للمشاركة كمقيم تحت التدريب ضمن فرق التقويم الخارجية وبعد اجتيازه هذه المرحلة يتم اعتماد المشارك مقيماً خارجياً.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
09:51 PM

انطلاق البرنامج التدريبي الخامس لتأهيل المقيمين الخارجيين

في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني بمركز "مسار"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الخامس لتأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني، والذي يعقده المركز الوطني لتقويم التدريب "مسار" بهيئة تقويم التعليم والتدريب ويستمر لمدة أربعة أيام وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني لتقويم التدريب الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار أن الهدف من عقد البرنامج هو تأهيل المقيمين الخارجيين للقيام بأعمال التقييم للمنشآت التدريب المتقدمة للاعتماد المؤسسي من المركز الوطني لتقويم التدريب والقيام بزيارات التقييم وزيارات التهيئة بما يتوافق مع معايير المركز، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأشار "العبدالجبار" إلى أن من ضمن أولويات المركز بناء القدرات الوطنية في مجال التقويم والاعتماد التقني والمهني من خلال التدريب على المعارف والمهارات المتصلة بالجودة، والتقويم والاعتماد من أجل تأهيل المقيمين للعمل في مجالات التقويم والاعتماد.

ويأتي عقد هذا البرنامج، والذي يشارك فيه مجموعة من المختصين والمختصات في مجال الجودة والاعتماد، ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي ينفذها المركز ضمن خطته التدريبية لعام 2019م.

يذكر أن البرنامج ضمن المراحل المتقدمة من مراحل التأهيل للمقيمين الخارجيين، حيث تتمثل المرحلة الأولى في فحص مؤهلات وخبرات المتقدم، أما المرحلة الثانية فتتمثل في مشاركة المتقدم في تقييم محوسب عبر الإنترنت بناءً على وثائق ومتطلبات ترسل له مسبقاً، ثم الدخول في البرنامج التدريبي وبعد إكمال البرنامج التدريبي فإنه يتم ترشيح المتقدم للمشاركة كمقيم تحت التدريب ضمن فرق التقويم الخارجية وبعد اجتيازه هذه المرحلة يتم اعتماد المشارك مقيماً خارجياً.

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