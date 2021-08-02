يوم ماطر في عسير.. "الأرصاد" ينبّه: حالة تستمر حتى 10 مساءً

المركز: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدني الرؤية وتساقط البَرَد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.