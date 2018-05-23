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"إفطار جماعة المسجد".. صورة للتكافل الاجتماعي التي يتمسك بها أهالي الأفلاج

حضره الكبار والصغار وأعدت كل أسرة وجبة متنوعة تم تقديمها على السفرة

من صور التكافل الاجتماعي التي تمتد على سفر الإفطار ولا يزال يتمسك بها أهالي الأفلاج، إقامة إفطار جماعة المسجد وهو عبارة عن فطور جماعي في شهر رمضان بمسجد الحي.

وكانت جماعة جامع التوحيد في محافظة الأفلاج قد أقاموا اليوم الخميس إفطارًا جماعيًا لجماعة المسجد من سكان الحي، في صور تجلت فيها روحانية رمضان وتمسك بها الأبناء بعد الآباء والأجداد، واستمرت على مدار عقود من الزمن، حيث شهد الفطور الجماعي حضور عديد الأهالي من الكبار والصغار، قامت كل أسرة بإعداد وجبة إفطار متنوعة وتم تقديمها على سفرة الإفطار بالجامع.

وأكد أهالي الحي أن تلك العادة الحميدة "إفطار جماعة المسجد" لا يزال الأهالي متمسكين بها وتعزز في نفوس النشء لتمد تلك الصورة التي تحاكي صورة التكافل الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع.

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"إفطار جماعة المسجد".. صورة للتكافل الاجتماعي التي يتمسك بها أهالي الأفلاج
سبق

من صور التكافل الاجتماعي التي تمتد على سفر الإفطار ولا يزال يتمسك بها أهالي الأفلاج، إقامة إفطار جماعة المسجد وهو عبارة عن فطور جماعي في شهر رمضان بمسجد الحي.

وكانت جماعة جامع التوحيد في محافظة الأفلاج قد أقاموا اليوم الخميس إفطارًا جماعيًا لجماعة المسجد من سكان الحي، في صور تجلت فيها روحانية رمضان وتمسك بها الأبناء بعد الآباء والأجداد، واستمرت على مدار عقود من الزمن، حيث شهد الفطور الجماعي حضور عديد الأهالي من الكبار والصغار، قامت كل أسرة بإعداد وجبة إفطار متنوعة وتم تقديمها على سفرة الإفطار بالجامع.

وأكد أهالي الحي أن تلك العادة الحميدة "إفطار جماعة المسجد" لا يزال الأهالي متمسكين بها وتعزز في نفوس النشء لتمد تلك الصورة التي تحاكي صورة التكافل الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
10:37 PM

"إفطار جماعة المسجد".. صورة للتكافل الاجتماعي التي يتمسك بها أهالي الأفلاج

حضره الكبار والصغار وأعدت كل أسرة وجبة متنوعة تم تقديمها على السفرة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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من صور التكافل الاجتماعي التي تمتد على سفر الإفطار ولا يزال يتمسك بها أهالي الأفلاج، إقامة إفطار جماعة المسجد وهو عبارة عن فطور جماعي في شهر رمضان بمسجد الحي.

وكانت جماعة جامع التوحيد في محافظة الأفلاج قد أقاموا اليوم الخميس إفطارًا جماعيًا لجماعة المسجد من سكان الحي، في صور تجلت فيها روحانية رمضان وتمسك بها الأبناء بعد الآباء والأجداد، واستمرت على مدار عقود من الزمن، حيث شهد الفطور الجماعي حضور عديد الأهالي من الكبار والصغار، قامت كل أسرة بإعداد وجبة إفطار متنوعة وتم تقديمها على سفرة الإفطار بالجامع.

وأكد أهالي الحي أن تلك العادة الحميدة "إفطار جماعة المسجد" لا يزال الأهالي متمسكين بها وتعزز في نفوس النشء لتمد تلك الصورة التي تحاكي صورة التكافل الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع.

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