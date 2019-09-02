غرق امرأة وفقدان رجل وطفلين بمركبة.. شاهد المأساة بـ"غدير البنات بالطائف"

فيما تتواصل مهام الفِرَق التطوعية والأمنية بإسنادات إضافية وقوارب وغواصين

تُواصل فِرَق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، بالتعاون مع فِرَق البحث والإنقاذ التطوعية مهامها للبحث عن الرجل المفقود في غدير البنات شرقي المحافظة؛ في حين تم إسناد الموقع إلى فِرَق إضافية وقوارب، وغواصين؛ كون مساحة سد الغدير كبيرة وتحتاج وقتًا لتمشيطها؛ في ظل تكثيف المهام بدايةً مع صباح هذا اليوم؛ إثر انقشاع الظلام.

ومع مساء اليوم الاثنين تُكمل المهمة 24 ساعة منذ ورود البلاغ، بعد أن كانت فِرَق إنقاذ الدفاع المدني بمحافظة الطائف، قد انتشلت أمس الأحد، بمشاركة فِرَق "مبادرة وأركان وساعد" التطوعية للبحث والإنقاذ، جثة امرأة بعد غرقها في سد غدير البنات القريب من منتزه الردف؛ فيما تَواصلت بعدها المهام للبحث عن رجل وفقًا للبلاغ الوارد -لم يتم تحديد هويته بعد- وذلك إثر العثور على مركبة تابعة له تقف على حد الماء بالموقع بعد الأمطار المتوسطة التي شهدتها "الطائف" عصر أمس.

وأثمر التعاون المشترك والفاعل من قِبَل فِرَق الإنقاذ والبحث "ساعد ومبادرة وأركان"، في تقديم عمل إنساني كبير؛ حيث كان فريق "ساعد" كعادته وعادة الفِرَق التطوعية الأخرى، قد شارك بالكثير من الغواصين المدربين في مثل هذه المهام، وأمضى ليلة أمس بالموقع الذي شهد الحادثة؛ في حين يواصل جهوده ومهامه في البحث عن الرجل المفقود وفق البلاغ.

وكان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، قد أوضح تفاصيل الحادثة وقال: "انتشلت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة الطائف سيدة من داخل غدير البنات شرق محافظة الطائف، وما زالت أعمال البحث قائمة حتى الساعة بمشاركة فِرَق تطوعية مع الدفاع المدني".

وأشار إلى أن فِرَق الإنقاذ والإنقاذ المائي لمدني محافظة الطائف، باشرت -مساء اليوم (أمس)- بلاغًا عن طريق مواطن لمركز العمليات الموحد، يفيد بوجود عربة بها طفلان متوقفة بجوار غدير البنات شرق المحافظة.

وأضاف: "تم تحريك الفِرَق المختصة في أعمال البحث والإنقاذ وفِرَق الإنقاذ المائي لموقع الحادث، تساندها آليات فنية مساندة، وعند وصول الفِرَق لموقع الحادث كانت المعاينة الأولية تشير إلى وجود عربة بها طفلان (سنتان وثلاث سنوات)، ولا يوجد في محيط العربة أي شخص يمكن الاستدلال منه على سبب توقفها؛ بينما كانت المياه تحيط بثلاثة جوانب منها، كما وُجد بالموقع فرشة وحذاء سيدة".

وأردف: "واصلت فِرَق البحث أعمالها في محيط العربة؛ لتعثر على آثار خطوات قدم باتجاه الغدير، ومن الحيثيات المتوفرة لفِرَق البحث، بادرت فِرَق الإنقاذ المائي بالدخول في مياه الغدير التي يصل منسوبها لأكثر من مترين، ومن خلال عمليات التمشيط والبحث؛ تم العثور على سيدة تم انتشالها، وبعد الكشف عليها من قِبَل الهلال الأحمر اتضح أنها فارقت الحياة".

وأشار إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السيدة غير سعودية؛ من خلال الوثائق التي تم العثور عليها بالعربة، وما زالت تحت البحث؛ في حين تم استدعاء فريق من الأدلة الجنائية، وشرطة محافظة الطائف؛ للوقوف على مسرح الحادث.

وأكد العقيد "سرحان" أن أعمال البحث ما زالت قائمة حتى الوقت الحالي، بمشاركة فريقيْ "ساعد" و"السلام" التطوعية؛ للتأكد من عدم وجود أشخاص خلاف السيدة التي تم العثور عليها وانتشالها من مياه الغدير.

هذا وطالَبَ الكثير من المتابعين، الجهات المختصة والمعنية، بضرورة العمل على تسوير ذلك الغدير وحماية من يقترب منه من الانزلاق فيه، كذلك العمل على إرشاد المتنزهين وقت هطول الأمطار بعدم الاقتراب منه بعد تسجيل حوادث سابقة مماثلة في ذلك الغدير؛ في ظل التوعية الكبيرة التي تنشرها الإدارة العامة للدفاع المدني وخطورة مثل هذه الغدران، والمستنقعات، والسدود، وبطون الأودية.