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"الحبوب" تستقبل أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج لهذا العام

بكمية 60 ألف طن وذلك ضمن الكمية المتعاقد عليها البالغة 355 ألف طن

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، استقبال فرعها بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أول باخرة قمح هذا العام من إنتاج استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) في أستراليا بكمية (60) ألف طن، ضمن الكمية المتعاقد عليها البالغة (355) ألف طن من استثمارات الشركة في الخارج.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، أن التزام شركة سالك بتوريد أول باخرة من الكمية المتعاقد عليها وفق الجدول الزمني يعكس نجاح تجربة تخصيص (10%) من مشتريات المؤسسة من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج، خاصة أن هذه الشحنة تعد الشحنة الثانية بعد قيام الشركة خلال العام الماضي بتوريد شحنة من استثماراتها في أوكرانيا عبر ميناء جدة الإسلامي، وأشار إلى أن هذا العام سوف يشهد توريد "سالك" كمية (355) ألف طن موزعة على (6) بواخر بواقع (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرتين لميناء جدة الإسلامي وباخرة لميناء جازان، ويأتي ذلك في إطار توجّه الدولة "حفظها الله" نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق السعودية، وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج الذي يمثل أحد برامج إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، والذي يهدف إلى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.

وأضاف، أن المؤسسة حريصة على تنويع مصادر شراء القمح وذلك من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها وتتنافس فيها المناشئ المصدرة للقمح كافة في العالم، إضافة إلى شراء القمح المحلي من المزارعين ضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الذي تم رفع سقف الكمية المستهدفة لهذا الموسم إلى (1.5) مليون طن سنوياً، إلى جانب المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لها 10% من مشتريات القمح سنوياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبوب" تستقبل أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج لهذا العام
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، استقبال فرعها بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أول باخرة قمح هذا العام من إنتاج استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) في أستراليا بكمية (60) ألف طن، ضمن الكمية المتعاقد عليها البالغة (355) ألف طن من استثمارات الشركة في الخارج.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، أن التزام شركة سالك بتوريد أول باخرة من الكمية المتعاقد عليها وفق الجدول الزمني يعكس نجاح تجربة تخصيص (10%) من مشتريات المؤسسة من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج، خاصة أن هذه الشحنة تعد الشحنة الثانية بعد قيام الشركة خلال العام الماضي بتوريد شحنة من استثماراتها في أوكرانيا عبر ميناء جدة الإسلامي، وأشار إلى أن هذا العام سوف يشهد توريد "سالك" كمية (355) ألف طن موزعة على (6) بواخر بواقع (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرتين لميناء جدة الإسلامي وباخرة لميناء جازان، ويأتي ذلك في إطار توجّه الدولة "حفظها الله" نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق السعودية، وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج الذي يمثل أحد برامج إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، والذي يهدف إلى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.

وأضاف، أن المؤسسة حريصة على تنويع مصادر شراء القمح وذلك من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها وتتنافس فيها المناشئ المصدرة للقمح كافة في العالم، إضافة إلى شراء القمح المحلي من المزارعين ضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الذي تم رفع سقف الكمية المستهدفة لهذا الموسم إلى (1.5) مليون طن سنوياً، إلى جانب المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لها 10% من مشتريات القمح سنوياً.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
01:55 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
03:21 PM

"الحبوب" تستقبل أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج لهذا العام

بكمية 60 ألف طن وذلك ضمن الكمية المتعاقد عليها البالغة 355 ألف طن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، استقبال فرعها بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أول باخرة قمح هذا العام من إنتاج استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) في أستراليا بكمية (60) ألف طن، ضمن الكمية المتعاقد عليها البالغة (355) ألف طن من استثمارات الشركة في الخارج.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، أن التزام شركة سالك بتوريد أول باخرة من الكمية المتعاقد عليها وفق الجدول الزمني يعكس نجاح تجربة تخصيص (10%) من مشتريات المؤسسة من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج، خاصة أن هذه الشحنة تعد الشحنة الثانية بعد قيام الشركة خلال العام الماضي بتوريد شحنة من استثماراتها في أوكرانيا عبر ميناء جدة الإسلامي، وأشار إلى أن هذا العام سوف يشهد توريد "سالك" كمية (355) ألف طن موزعة على (6) بواخر بواقع (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرتين لميناء جدة الإسلامي وباخرة لميناء جازان، ويأتي ذلك في إطار توجّه الدولة "حفظها الله" نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق السعودية، وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج الذي يمثل أحد برامج إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، والذي يهدف إلى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.

وأضاف، أن المؤسسة حريصة على تنويع مصادر شراء القمح وذلك من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها وتتنافس فيها المناشئ المصدرة للقمح كافة في العالم، إضافة إلى شراء القمح المحلي من المزارعين ضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الذي تم رفع سقف الكمية المستهدفة لهذا الموسم إلى (1.5) مليون طن سنوياً، إلى جانب المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لها 10% من مشتريات القمح سنوياً.

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