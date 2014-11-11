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خرج ولم يعد .. "المرحبي" لا يسمع ولا يتكلم ومفقود منذ 15 يوماً

‫الجهات الأمنية عثرت عليه بالجموم وهرب مجدداً .. يعاني اعتلالات نفسية

ناشدت أسرة أربعيني يعاني اعتلالات نفسية ولا يستطيع السمع أو الكلام"أصم أبكم"، الجهات الأمنية، تكثيف البحث عن ابنهم محمد المرحبي؛ الذي فُقد قبل 15 يوماً من القنفذة بعدما خرج إلى جهة غير معلومة، وقاموا بإبلاغ الجهات الأمنية التي عثرت عليه قبل أسبوع بمحافظة الجموم، وقامت الشرطة بنقله إلى مستشفى الزاهر بمكة المكرّمة إلا أنه غافلهم وهرب مرة أخرى من المستشفى.

وطالب شقيقه بالمساعدة في البحث عنه وتسليمه لذويه حال العثور عليه والتواصل على جوال:

0501369105

0553678741

مفقود الجموم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خرج ولم يعد .. "المرحبي" لا يسمع ولا يتكلم ومفقود منذ 15 يوماً
سبق

ناشدت أسرة أربعيني يعاني اعتلالات نفسية ولا يستطيع السمع أو الكلام"أصم أبكم"، الجهات الأمنية، تكثيف البحث عن ابنهم محمد المرحبي؛ الذي فُقد قبل 15 يوماً من القنفذة بعدما خرج إلى جهة غير معلومة، وقاموا بإبلاغ الجهات الأمنية التي عثرت عليه قبل أسبوع بمحافظة الجموم، وقامت الشرطة بنقله إلى مستشفى الزاهر بمكة المكرّمة إلا أنه غافلهم وهرب مرة أخرى من المستشفى.

وطالب شقيقه بالمساعدة في البحث عنه وتسليمه لذويه حال العثور عليه والتواصل على جوال:

0501369105

0553678741

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
10:49 AM

خرج ولم يعد .. "المرحبي" لا يسمع ولا يتكلم ومفقود منذ 15 يوماً

‫الجهات الأمنية عثرت عليه بالجموم وهرب مجدداً .. يعاني اعتلالات نفسية

A A A
حسن العيسي - القنفذة
1
2,075

ناشدت أسرة أربعيني يعاني اعتلالات نفسية ولا يستطيع السمع أو الكلام"أصم أبكم"، الجهات الأمنية، تكثيف البحث عن ابنهم محمد المرحبي؛ الذي فُقد قبل 15 يوماً من القنفذة بعدما خرج إلى جهة غير معلومة، وقاموا بإبلاغ الجهات الأمنية التي عثرت عليه قبل أسبوع بمحافظة الجموم، وقامت الشرطة بنقله إلى مستشفى الزاهر بمكة المكرّمة إلا أنه غافلهم وهرب مرة أخرى من المستشفى.

وطالب شقيقه بالمساعدة في البحث عنه وتسليمه لذويه حال العثور عليه والتواصل على جوال:

0501369105

0553678741

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