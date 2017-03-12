"تأهيل الإناث" بحي القدس يختتم "الورشة النفسية لذوات الإعاقة"

استهدفت 40 حالة من المشمولات بالرعاية داخل المركز

اختتم القسم النفسي بمركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، برامج وأنشطة العام الأول من "الورشة النفسية لذوات الإعاقة".

واستهدفت الورشة أربعين حالة من المشمولات بالرعاية داخل المركز، وقدمت مجموعة من الخدمات والأنشطة المختلفة مثل البرامج: التربوية والتعليمية والسيكودراما التربوية وتعديل السلوك وفق آلية وخطة محددة.

أشرف على تنفيذ الورشة الكادر النفسي بالمركز، لتطوير بعض جوانب القصور لدى المقيمات، وزيادة الثقة بالنفس والتأقلم مع الصعوبات التي يعانون منها وتفريغ الطاقة والنشاط الزائد لديهن وتزويدهن بعدد من الخبرات الحسية والإدراكية وتعديل السلوكيات الخاطئة وتعزيز السلوكيات الإيجابية الأخرى.

يذكر أن مركز تأهيل القدس بالرياض، يضم 180 من ذوات الإعاقة، ويقدم لهن بالإضافة إلى خدمات الرعاية والإيواء، العديد من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية على مدار العام.