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"مدني نجران" تدعو إلى اتباع الإرشادات بالتزامن مع التقلبات الجوية

"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الـ 8 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: ثار ويدمة وحبونا وبدر الجنوب وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني نجران" تدعو إلى اتباع الإرشادات بالتزامن مع التقلبات الجوية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: ثار ويدمة وحبونا وبدر الجنوب وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:27 PM

"مدني نجران" تدعو إلى اتباع الإرشادات بالتزامن مع التقلبات الجوية

"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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1,047

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: ثار ويدمة وحبونا وبدر الجنوب وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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