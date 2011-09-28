"محافظ النماص" يرعى احتفال التعليم باليوم الوطني الـ90

أقامت إدارة تعليم النماص حفلًا افتراضيًّا بذكرى اليوم الوطني 90، بمناسبة ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

جاء الاحتفال، أمس الأحد، في قصر التراث بالنماص، برعاية المحافظ سعد القرقاح ومحافظ تنومة مسفر آل محضي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، وتنوعت الفقرات بين كلمات وعروض وطنية ومشاركات للطلاب والطالبات وفيلم وطني بعنوان "تسعون العطاء" الذي يحكي عن الوطن وأمجاده وما يعيشه المواطن من رخاء واعتزاز، وما قدمه من عطاء في أزمة كورونا وما وصلت البلاد إليه من تطور.

وعملت إدارة التعليم على الإعداد لهذه المناسبة منذ وقت مبكر بالاجتماعات وتشكيل اللجان ومتابعة آلية تنفيذ الفعالية ومشاركة عدد من الجهات الحكومية وغيرها، وخصوصًا أنها تأتي هذا العام عن بُعد في ظل جائحة كورونا.