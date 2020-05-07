اتبعوا الإجراءات الوقائية.. الصحة العالمية: لن يتم إيجاد لقاح لكوفيد 19 قبل 2021
قالت: نتّخذ الاحتياطات لضمان أن تكون تكلفته قابلةً للتحكُّم به من قبل أي جهة تطوّره
اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن "المستقبل يتطلب تلقيح جميع الناس" ضد وباء كوفيد 19، لكن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم.
قالت المنظمة: "هناك حوالي 80 لقاحًا قيد التقييم؛ 5 أو 6 منها على الأقلّ واعدة للغاية، يمكنها أن تكون فعالة بحلول الربع الأول من العام المقبل".
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا الجديد
اتبعوا الإجراءات الوقائية.. الصحة العالمية: لن يتم إيجاد لقاح لكوفيد 19 قبل 2021
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-07
اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن "المستقبل يتطلب تلقيح جميع الناس" ضد وباء كوفيد 19، لكن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم.
قالت المنظمة: "هناك حوالي 80 لقاحًا قيد التقييم؛ 5 أو 6 منها على الأقلّ واعدة للغاية، يمكنها أن تكون فعالة بحلول الربع الأول من العام المقبل".
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
06:58 PM
اتبعوا الإجراءات الوقائية.. الصحة العالمية: لن يتم إيجاد لقاح لكوفيد 19 قبل 2021
قالت: نتّخذ الاحتياطات لضمان أن تكون تكلفته قابلةً للتحكُّم به من قبل أي جهة تطوّره
اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن "المستقبل يتطلب تلقيح جميع الناس" ضد وباء كوفيد 19، لكن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم.
قالت المنظمة: "هناك حوالي 80 لقاحًا قيد التقييم؛ 5 أو 6 منها على الأقلّ واعدة للغاية، يمكنها أن تكون فعالة بحلول الربع الأول من العام المقبل".