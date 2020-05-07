النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتبعوا الإجراءات الوقائية.. الصحة العالمية: لن يتم إيجاد لقاح لكوفيد 19 قبل 2021

قالت: نتّخذ الاحتياطات لضمان أن تكون تكلفته قابلةً للتحكُّم به من قبل أي جهة تطوّره

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن "المستقبل يتطلب تلقيح جميع الناس" ضد وباء كوفيد 19، لكن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم.

قالت المنظمة: "هناك حوالي 80 لقاحًا قيد التقييم؛ 5 أو 6 منها على الأقلّ واعدة للغاية، يمكنها أن تكون فعالة بحلول الربع الأول من العام المقبل".

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
اتبعوا الإجراءات الوقائية.. الصحة العالمية: لن يتم إيجاد لقاح لكوفيد 19 قبل 2021
سبق

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن "المستقبل يتطلب تلقيح جميع الناس" ضد وباء كوفيد 19، لكن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم.

قالت المنظمة: "هناك حوالي 80 لقاحًا قيد التقييم؛ 5 أو 6 منها على الأقلّ واعدة للغاية، يمكنها أن تكون فعالة بحلول الربع الأول من العام المقبل".

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
06:58 PM

اتبعوا الإجراءات الوقائية.. الصحة العالمية: لن يتم إيجاد لقاح لكوفيد 19 قبل 2021

قالت: نتّخذ الاحتياطات لضمان أن تكون تكلفته قابلةً للتحكُّم به من قبل أي جهة تطوّره

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
5,163

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن "المستقبل يتطلب تلقيح جميع الناس" ضد وباء كوفيد 19، لكن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم.

قالت المنظمة: "هناك حوالي 80 لقاحًا قيد التقييم؛ 5 أو 6 منها على الأقلّ واعدة للغاية، يمكنها أن تكون فعالة بحلول الربع الأول من العام المقبل".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,981
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,840
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,144
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,082

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة