شاهد.. لقطة طريفة لابن الوزيرة الإماراتية بمؤتمر المانحين لليمن

تفاجأت أثناء إلقاء خطاب بلادها وهو يظهر معها بالبث المباشر

تسلل ابن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ريم بنت إبراهيم الهاشمي إلى ‫مؤتمر المانحين لليمن ليصنع ابتسامة على وجوه المشاركين.



وتفاجأت الوزيرة الهاشمي، أثناء إلقاء خطاب بلادها في المؤتمر، بطفلها وهو يظهر معها في البث المباشر، اذ اكتفت بابتسامة والتلويح بيدها وطلب المسامحة من المشاركين.





وقد بدأت اليوم في مدينة الرياض، أعمال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020م، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



ويشارك في المؤتمر ما يزيد على 126 جهة؛ منها 66 دولة و15 منظمة أممية، وثلاث منظمات حكومية دولية، وأكثر من 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.