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في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الثامنة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمنت نشاطًا للرياح وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمنت نشاطًا للرياح وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
08:31 AM

في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الثامنة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمنت نشاطًا للرياح وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.

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