النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العالمية" للبطل السعودي صالح السيف بعد تحقيقه وصافة (T3s) في "رالي داكار 2020"

عبّر عن فخره بنجاح المملكة في استضافة هذا الحدث الهام

حقق بطل المملكة لفئة (T3) سائق الراليات السعودي صالح السيف، الوصافة معتلياً المركز الثاني في ختام رالي داكار ٢٠٢٠ على فئته (T3s)، بعد أن أظهر منافسة شرسة خلال جميع المراحل في المحفل العالمي الكبير دكار ٢٠٢٠ الذي نجحت المملكة في تنظيمه.

وخاض "السيف" غمار المنافسة واضعاً نصب عينيه تأكيد أحقيته بلقب بطولة المملكة لفئة (T3) وأثبت بجدارة قدرته على المنافسة في مثل هذا المحفل العالمي.

ويعد البطل صالح السيف، أول سائق سعودي يشارك في فئة (T3s) في رالي داكار من بين المتسابقين بذات الفئة، وبالرغم من صعوبة المراحل ووعورة تضاريسها الصخرية والرملية إلا أنه واصل تألقه وأضاف لخبراته ومهاراته الكثير بعد هذه المشاركة.

وعبر "السيف" عن سعادته باللقب، ورفع شكره وتقديره لمقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولرئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل.

وأشار إلى أن النجاح الحقيقي والإنجاز الذي يفخر به جميع السعوديين هو نجاح الاستضافة والتنظيم في المملكة، الذي لاقى الإشادة والاستحسان من جميع المشاركين من مختلف دول العالم.

صالح السيف رالي داكار 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"العالمية" للبطل السعودي صالح السيف بعد تحقيقه وصافة (T3s) في "رالي داكار 2020"
سبق

حقق بطل المملكة لفئة (T3) سائق الراليات السعودي صالح السيف، الوصافة معتلياً المركز الثاني في ختام رالي داكار ٢٠٢٠ على فئته (T3s)، بعد أن أظهر منافسة شرسة خلال جميع المراحل في المحفل العالمي الكبير دكار ٢٠٢٠ الذي نجحت المملكة في تنظيمه.

وخاض "السيف" غمار المنافسة واضعاً نصب عينيه تأكيد أحقيته بلقب بطولة المملكة لفئة (T3) وأثبت بجدارة قدرته على المنافسة في مثل هذا المحفل العالمي.

ويعد البطل صالح السيف، أول سائق سعودي يشارك في فئة (T3s) في رالي داكار من بين المتسابقين بذات الفئة، وبالرغم من صعوبة المراحل ووعورة تضاريسها الصخرية والرملية إلا أنه واصل تألقه وأضاف لخبراته ومهاراته الكثير بعد هذه المشاركة.

وعبر "السيف" عن سعادته باللقب، ورفع شكره وتقديره لمقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولرئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل.

وأشار إلى أن النجاح الحقيقي والإنجاز الذي يفخر به جميع السعوديين هو نجاح الاستضافة والتنظيم في المملكة، الذي لاقى الإشادة والاستحسان من جميع المشاركين من مختلف دول العالم.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
07:43 PM

"العالمية" للبطل السعودي صالح السيف بعد تحقيقه وصافة (T3s) في "رالي داكار 2020"

عبّر عن فخره بنجاح المملكة في استضافة هذا الحدث الهام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
724

حقق بطل المملكة لفئة (T3) سائق الراليات السعودي صالح السيف، الوصافة معتلياً المركز الثاني في ختام رالي داكار ٢٠٢٠ على فئته (T3s)، بعد أن أظهر منافسة شرسة خلال جميع المراحل في المحفل العالمي الكبير دكار ٢٠٢٠ الذي نجحت المملكة في تنظيمه.

وخاض "السيف" غمار المنافسة واضعاً نصب عينيه تأكيد أحقيته بلقب بطولة المملكة لفئة (T3) وأثبت بجدارة قدرته على المنافسة في مثل هذا المحفل العالمي.

ويعد البطل صالح السيف، أول سائق سعودي يشارك في فئة (T3s) في رالي داكار من بين المتسابقين بذات الفئة، وبالرغم من صعوبة المراحل ووعورة تضاريسها الصخرية والرملية إلا أنه واصل تألقه وأضاف لخبراته ومهاراته الكثير بعد هذه المشاركة.

وعبر "السيف" عن سعادته باللقب، ورفع شكره وتقديره لمقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولرئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل.

وأشار إلى أن النجاح الحقيقي والإنجاز الذي يفخر به جميع السعوديين هو نجاح الاستضافة والتنظيم في المملكة، الذي لاقى الإشادة والاستحسان من جميع المشاركين من مختلف دول العالم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,073
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,080
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,507
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,140

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة